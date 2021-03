CHẶNG 5 CUỘC ĐUA XE ĐẠP NỮ BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI

(LĐ online) - Sáng 23/3, Giải đua xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI - 2021 tranh cúp Biwase đã tiếp tục chặng đua thứ 5 dài 50 km với 10 vòng đua quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng trao lẵng hoa cho Ban tổ chức giải

Trước khi xuất phát chặng đua, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các tay đua dẫn đầu trong chặng đua thứ 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt dài 110 km trong ngày 22/3 trước đó.

5 tay đua về đầu tiên trong chặng đua thứ 4 đã vinh dự nhận giải thưởng của Ban tổ chức. Giải nhất thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thu Mai, mang áo số 54 của đội đua Tập đoàn Lộc Trời An Giang với thành tích cán đích sau 3 giờ 43 phút 46 giây. Về nhì cũng là một tay đua của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang là Nguyễn Thị Thi. Về thứ 3 và thứ 4 là 2 tay đua của đội tuyển Biwase Bình Dương là Bùi Thị Huệ và Trần Thị Tuyết Nương. Cán đích thứ 5 là tay đua Nguyễn Thị Thật của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Ban tổ chức trao giải cho 5 tay đua về đầu trong chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt

Ban tổ chức cũng trao giải cho các tay đua thắng các chặng dọc đường trong chặng 4; trao giải đồng đội chặng 4 cho đội đứng đầu tổng sắp thời gian là đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang; đội đứng nhì giải đồng đội là Tuyển Biwase Bình Dương, đội xếp thứ 3 là Tuyển TP Hồ Chí Minh - Vinama.

Các danh hiệu cho các tay đua dẫn đầu trong các nội dung thi đấu cũng được Ban tổ chức trao tặng sau chặng 4. Tính cho đến hết chặng 4, áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương của đội TP Cần Thơ; áo đỏ vua leo núi được trao cho tay đua Trần Thị Kim Anh - Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp; áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt nhất thuộc về Nguyễn Thị Thật - Lộc Trời An Giang và áo vàng dành cho tay có tổng thời gian tốt nhất qua các chặng đua thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai - Lộc Trời An Giang.

Các đội dẫn đầu trong nội dung đồng đội chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt

Sau khi trao thưởng, 48 tay đua của 10 đội đua đã cùng vào vạch xuất phát để chạy quanh hồ Xuân Hương làm quen đường trước khi vào các vòng đua chính thức của chặng 5.

Ngay vòng đua thứ nhất các tay đua đã nhập cuộc rất nhanh. Đường vòng quanh bờ hồ Xuân Hương tương đối tốt, thời tiết Đà Lạt thuận lợi, trời mát, nắng nhẹ, nhiệt độ ngoài trời chừng 20 độ C, nhưng hơi gió, tuy nhiên tốc độ đoàn đua vẫn rất cao, trên 40 km/giờ và tốc độ này được duy trì cho đến cuối chặng đua.

Tay đua Trần Thị Kim Anh, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, áo đỏ vua leo núi sau chặng 4

Cho đến vòng đua thứ 9, các đội đua vẫn nhập chung với nhau thành một nhóm và bám nhau rất sát trên đường đua. Chỉ chừng 2 km cuối cùng trong vòng thứ 10 - vòng cuối cùng các tay đua mới nỗ lực tách nhóm để về đích.

Và không ngoài dự đoán, tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Thật của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã khẳng định được ưu thế của mình khi chỉ còn chừng 200 m cuối mới tung cú nước rút ngoạn mục cán đích đầu tiên của chặng.

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai - đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang, áo vàng sau chặng 4

Phát biểu sau khi về đích, tay đua Nguyễn Thị Thật cho biết: “Rất cảm ơn các đồng đội trong đội đã hỗ trợ cho nhau để giành chiến thắng trong các chặng đua trước và chặng đua này, đội chúng tôi đã phối hợp với nhau rất ăn ý trong cuộc đua năm nay để chuẩn bị tốt nhất cho Sea Games sắp đến”.

Theo Ban tổ chức, dù các đoàn đua quốc tế không thể đến Việt Nam tham dự giải như mọi năm do tác động của đại dịch Covid-19, tuy nhiên chất lượng cuộc đua năm nay vẫn được duy trì rất tốt như mọi năm. Tính cho đến chặng 5, các tay đua vẫn thể hiện rất ấn tượng trên đường đua thông qua các kết quả tính giờ.

Xuất phát chặng 5

Một điều rất ấn tượng theo Ban tổ chức chính là các địa phương nơi đoàn đua đi qua đều phối hợp rất tốt, cuộc đua đến thời điểm này này diễn ra rất an toàn, được người dân chào đón nồng nhiệt. Như trong chặng 5 này, rất đông người Đà Lạt và du khách đổ ra đường cổ vũ đoàn đua. Cho đến nay cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương vẫn chính là một trong những giải đấu hàng đầu trong làng đua xe đạp nữ Việt Nam hàng năm.

Ngay sau kết thúc chặng 5, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 tay đua về đích đầu tiên. Giải nhất chặng 5 thuộc về Nguyễn Thị Thật; giải nhì chặng thuộc về Phạm Thị Thùy Liên của đội tuyển TP Hồ Chí Minh - Vinama; giải 3 thuộc về tay đua Trần Thị Phương Dung cũng của đội TP Hồ Chí Minh - Vinama; về đích thứ tư là Nguyễn Thị Thi - Lộc Trời An Giang và về thứ 5 là tay đua Phạm Hồng Loan - đội TP Hồ Chí Minh - Vinama.

Nước rút

Trong nội dung đồng đội, giải nhất chặng 5 thuộc về đội Biwase Bình Dương, giải nhì đội Lộc Trời An Giang và giải ba được trao cho đội TP Hồ Chí Minh - Vinama.

Kết thúc chặng 5, chiếc áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc được trao cho tay đua Nguyễn Thị Kim Cương - đội TP Cần Thơ; áo xanh cho tay đua nước rút xuất sắc thuộc về Nguyễn Thị Thật - Lộc Trời An Giang và áo vàng qua 5 chặng đua thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai của đội Lộc Trời An Giang.

Sau khi kết thúc chặng đua 5, toàn bộ các tay đua tham gia giải đã được Ban tổ chức vận chuyển về Nha Trang trong ngày để ngày mai 24/3, đoàn đua tranh tài trong chặng 6 từ Nha Trang đi Phan Rang dài 131 km.