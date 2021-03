Công an Di Linh tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao

(LĐ online) - Ngày 17/3, Công an huyện Di Linh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao năm 2021 nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Trận đấu bóng chuyền trong ngày khai mạc

Đại hội Thể dục Thể thao lần này có sự tham gia của 122 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đến từ 10 đội nghiệp vụ và công an 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung: Cầu lông, chạy việt dã, bóng chuyền, kéo co.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra thi đấu bộ môn bóng chuyền giữa hai đội liên quân Công an Kinh tế và liên quân Công an các xã phía Bắc của huyện. Trận đầu sôi nổi, hào hứng thu hút đông đảo khán giả xem, cổ vũ.

Dự kiến, giải sẽ bế mạc trao giải vào ngày 18/3. Đại hội Thể dục Thể thao Công an huyện Di Linh năm 2021 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua Đại hội, Ban tổ chức sẽ chấm chọn những hạt nhân để có kế hoạch tập luyện, tham gia thi đấu Hội thao truyền thống Tháng Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại hội Thể dục Thể thao huyện Di Linh lần thứ V năm 2021, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX.

NDONG BRỪM – KIỀU TRUNG