Toàn bộ đội tuyển bóng đá quốc gia đã tiêm vaccine phòng dịch COVID-19

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được Liên đoàn điều chỉnh cho phù hợp với lịch thi đấu của các cầu thủ tại các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021.

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm với các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau khi hoàn thành tiêm phòng vaccine phòng COVID-19

Trong 2 ngày 19-20/4, toàn bộ 45 cầu thủ trong danh sách sơ bộ của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 lần 1, sẵn sàng cho đợt hội quân dự kiến vào tháng 5/2021.

Căn cứ theo lịch thi đấu V-League 2021 và Giải hạng Nhất quốc gia 2021, lịch tiêm vaccine phòng COVID-19 được triển khai gói gọn trong ngày 19-20/4, khi mà V-League 2021 và Giải hạng nhất quốc gia 2021 tạm dừng để các đội chuẩn bị cho Vòng loại Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021, khởi tranh vào ngày 23/4.

Các cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Sài Gòn, Bình Định, Hà Tĩnh, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh, Long An, Viettel được tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 19/4.

Những cầu thủ thuộc các Câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 vào sáng 20/4. Mũi tiêm nhắc lại dự kiến sẽ được thực hiện vào giữa tháng 5 tới.

Trước đó, vào ngày 5/4, các thành viên đầu tiên của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm: Ban lãnh đạo đội tuyển, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, trợ lý, đội ngũ bác sỹ và cán bộ chuyên môn, cán bộ phục vụ đội tuyển cũng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đây là sự ưu tiên của Chính phủ đối với thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế trong năm nay. Với Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, trước mắt sẽ là các trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tổ chức theo phương thức tập trung tại UAE vào tháng Sáu tới.

Theo lịch thi đấu đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 7/6, gặp Malaysia vào ngày 11/6 và gặp UAE vào ngày 15/6. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm.

Để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 10/5; di chuyển sang UAE vào ngày 27/5.

(Theo Vietnam+)