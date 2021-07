Wimbledon 2021 trở lại

Sau 1 năm không tổ chức vì tác động của đại dịch viêm phổi cấp COVID-19, Wimbledon 2021 - giải quần vợt mở rộng trên sân cỏ nước Anh, một trong 4 giải Grand Slam lớn trong năm của làng quần vợt thế giới đã trở lại, kéo dài từ 28/6 đến 11/7.

Novak Djokovic với chiếc Cúp vô địch Wimbledon 2019. Liệu Wimbledon 2021 năm nay có tái lập lại thành tích này hay nhường ngôi cho thế hệ kế tiếp? Ảnh: Internet

Giảm tiền thưởng

Sau một thời gian dài hoãn hoặc hủy, các giải thể thao lớn tại châu Âu đã lần lượt trở lại nhờ vào việc thúc đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vaccine COVID-19 thúc đẩy miễn dịch cộng đồng tại các quốc gia châu lục này. Wimbledon cũng vậy, sau khi Wimbledon 2020 bị hủy, Wimbledon 2021 - giải Grand Slam thứ ba trong năm đã trở lại cùng với làng quần vợt thế giới tuần này.

Đây đã là lần thứ 134 Giải vô địch Wimbledon (2021Wimbledon Championships) được tổ chức trên hệ thống sân cỏ tại London và là lần thứ 53 trong kỷ nguyên giải mở (The Open Era) tính từ năm 1968 khi nước Anh tổ chức giải đấu này. Cần biết rằng trước năm 1968, hầu hết các giải lớn trên thế giới trong đó có Wimledon chỉ cho phép các tay vợt nghiệp dư tham gia tranh tài, các tay vợt chuyên nghiệp phải đứng ngoài. Trước áp lực công luận, các Grand Slam trong đó có Wimbledon từ năm 1968 đã mở cửa cho các tay vợt chuyên nghiệp vào chơi, bắt đầu cho kỷ nguyên mở.

Tuy đã “mở”, nhưng Wimbledon đến nay vẫn được coi là “thủ cựu” nhất trong 4 Grand Slam đang có trên thế giới hiện nay. Trong khi 3 Grand Slam còn lại gồm Úc mở rộng - Australian Open; Pháp mở rộng- Roland Garros và Mỹ mở rộng - US Open cho phép các tay vợt tranh tài muốn mặc trang phục thi đấu màu gì cũng được thì Wimbledon đến nay vẫn cứ duy trì một phong cách riêng cho mình. Ban tổ chức giải đấu này yêu cầu tất cả các tay vợt ra sân phải mặc trang phục trắng, đi theo là giày trắng, vớ trắng, mũ trắng… Tay vợt nào không tuân thủ thì bị… lưu ý và đề nghị… nghỉ chơi!

Ngay cả việc giữ lại và thi đấu trên mặt sân cỏ vốn phải chăm sóc rất cầu kỳ, tốn kém cũng là một nét rất riêng của Wimbledon. Cần biết rằng Roland Garros của Pháp có mặt sân đất nện vốn dễ chăm sóc hơn rất nhiều, còn 2 Grand Slam của Úc và của Mỹ vốn trước đây cũng là mặt sân cỏ nhưng đã phải chuyển sang chọn mặt sân cứng vì tính tiện lợi của các mặt sân mới này.

Cụ thể, nước Úc vốn trước đây từng là thuộc địa của Anh nên cũng có hệ thống sân quần vợt chơi trên mặt cỏ và Giải vô địch Quần vợt Úc - tiền thân của Australian Open được bắt đầu từ 1905, cũng thi đấu trên mặt sân cỏ và trong suốt một thời gian dài mãi cho đến năm 1987. Đến khi người Úc xây dựng tổ hợp quần vợt tại Melbourne năm 1988, nước Úc đã tổ chức giải cố định tại đây và thay sân cỏ bằng sân cứng với công nghệ mới.

Tương tự, Vô địch Quần vợt Quốc gia Mỹ - sau này là US Open, từ lúc khởi đầu năm 1881 cho đến năm 1974 chơi trên sân cỏ tại Newport Casino và Forest Hills; từ 1975 đến 1977 đổi sang sân đất nện Har-Tru tại Forest Hills; từ năm 1978 đến nay mới dùng mặt sân cứng với công nghệ DecoTurf tại tổ hợp Flushing Meadows - New York. Đơn giản hai nước Úc và Mỹ thay sân cỏ bằng sân cứng vì dễ chăm sóc, bảo quản, tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng với người Anh nổi tiếng về bảo thủ thì “truyền thống” cũng là một điều quan trọng nên mặt cỏ Wimbledon vẫn tồn tại cho đến nay.

Như thông lệ, Wimbledon 2021 vẫn tổ chức đầy đủ các nội dung thi đấu gồm giải chính cho đơn nam, đơn nữ, đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp; giải trẻ cho nam nữ dưới 18 tuổi; giải cho người khuyết tật. Vòng loại của giải bắt đầu từ 21-25/6; các tay vợt chính thức thi đấu từ ngày 28/6 đến 11/7.

Cũng giống như Roland Garros 2021 vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên làm ăn khó khăn, tiền thưởng của Wimbledon 2021 giảm xuống. So với Wimbledon 2019, tiền thưởng của năm nay giảm 7,85%, cụ thể tổng giải thưởng Wimbledon 2021 chỉ còn trên 35 triệu bảng Anh, giảm gần 3 triệu bảng so với Wimbledon 2019. Nhà vô địch nam và nữ năm nay chỉ đút túi 1,7 triệu bảng Anh, giảm gần nửa triệu bảng so với mức 2,3 triệu bảng trong năm 2019. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết sẽ hỗ trợ cho các VĐV tham dự một số khoản, từ chỗ ở cho đến việc xét nghiệm COVID-19 khi cần.

Và cũng như Roland Garros, Wimbledon 2021 cũng mở cửa cho khán giả vào sân, nhưng tùy tình huống dịch bệnh cụ thể Ban tổ chức sẽ quyết định lượng khán giả được phép vào sân bao nhiêu nhằm tuân thủ các qui định về phòng chống COVID -19.

Kỳ cựu hay lớp trẻ lên ngôi?

Nhìn vào bảng xếp hạt giống nam nữ của Wimbledon 2021 có thể thấy sự vắng mặt đáng tiếc của một số tay vợt nổi tiếng.

Đáng tiếc nhất trong bảng nữ đó chính là sự vắng mặt của tay vợt Simona Halep - người Romania, đương kim vô địch. Do bị chấn thương chân nên Halep rút lui khỏi giải.

Tuy nhiên, trong bảng nữ này vẫn có sự hiện diện đầy đủ các ngôi sao quần vợt nữ thế giới hiện nay như Ashleight Barty - tay vợt số 1 thế giới người Úc và là hạt giống số 1 của giải; như Aryna Sabalenca - VĐV người Belarus, hạt giống thứ nhì giải; Elina Svitolina - tay vợt người Ukraina, hạt giống thứ 3; Sofia Kenin- người Mỹ, hạt giống số 4 giải…

Cũng cần nói rằng từ khi ngôi sao Serena Williams - người Mỹ, lớn tuổi, lập gia đình có con, suy giảm phong độ thì chẳng có ngôi sao nữ nào thống trị được quần vợt nữ thế giới như Serena từng làm. Ngôi vô địch bảng nữ tại các Grand Slam hằng năm luôn có sự thay đổi, nhiều thay đổi rất bất ngờ nên rất khó dự đoán tay vợt nào sẽ bước lên bục vinh quang cho giải đấu này.

Trong khi đó bảng nam đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của tay vợt vua sân đất nện Rafael Nadal - người Tây Ban Nha. Có lẽ trận thua trước tay vợt Novak Djokovic - người Serbia, trong trận bán kết tại Roland Garros 2021 vừa rồi trên mặt sân sở trường của mình đã làm Nadal thất vọng nên tuyên bố rút khỏi Wimbledon 2021 lẫn Olympic Tokyo trong tháng 7 sắp đến để tập trung cho US Open diễn ra trong cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm nay.

Tuy nhiên, Wimbledon 2021 vẫn quy tụ nhiều tên tuổi sáng giá khác như Novak Djokovic - hạt giống số 1 giải, Roger Federer - người Thụy Sỹ, hạt giống thứ 6 giải cùng một loạt các tay vợt trẻ thuộc thế hệ tiếp nối như Daniil Medvedev- Nga, hạt giống thứ nhì giải; Alaxander Zverev người Đức, hạt giống thứ 3 của giải… Trong các tay vợt nam trên, có lẽ Novak Djokovic là ứng viên số 1 của giải và trong năm nay tay vợt này đã bỏ túi 2 danh hiệu Grand Slam tại Úc và tại Pháp vừa rồi. Nét nổi bật của tay vợt Novak Djokovic là phong độ ổn định, kinh nghiệm, sự phân phối sức rất hợp lý cho những giải đấu lớn trên sân chơi Grand Slam.

Trong lịch sử Wimbledon, Djokovic đã từng giành đến 5 chức vô địch đơn nam tại đây trong các năm 2011, 2014, 2015, 2018 và 2019. Trong năm nay tay vợt kỳ cựu 34 tuổi này nếu muốn lên ngôi lần thứ 6 tại Wimbledon sẽ phải chiến đấu cật lực với các tay vợt thế hệ kế tiếp đang tạo sức ép rất lớn phía sau lưng mình.

VIẾT TRỌNG