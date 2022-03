Tay đua Nguyễn Thị Thật về nhất chặng 3 Giải đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương Cúp Biwase

(LĐ online) - Sáng 6/3, Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cúp Biwase lần thứ XII năm 2022 đã bước vào chặng thi đấu thứ 3 từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đi TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) với tổng cư ly thi đấu 120 km.

Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn đua leo đèo Bảo Lộc

Giải đua năm nay quy tụ 40 cua rơ nữ đến từ nhiều câu lạc bộ (CLB) mạnh trong cả nước như Biwase Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Tuyển trẻ Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự tham gia tranh tài của nhiều vận động viên nước ngoài đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Australia…

Đây là giải đấu thường niên được tổ chức vào dịp 8/3 nhằm tôn vinh các cua rơ nữ trên khắp cả nước. Năm nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch để tổ chức giải đảm bảo đúng kế hoạch.

Tại chặng đua này, ngoài cự ly thi đấu với chặng đường dài 120 km thì các cua rơ nữ còn phải chinh phục 2 ngọn đèo là đèo Chuối (huyện Đạ Huoai) và đặc biệt là đèo Bảo Lộc có dài 10 km có độ dốc lớn và hàng chục khúc cua đầy thử thách. Dưới thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần thi đấu bền bỉ, tuyệt vời sau gần 3 giờ 50 phút đoàn đua đã cán đích tại TP Bảo Lộc an toàn.

Tay đua Nguyễn Thị Thật (Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang) xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên ở chặng 3 tại đích đến TP Bảo Lộc

Ở chặng 3, tại đích đến TP Bảo Lộc, tay đua Nguyễn Thị Thật (Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên, với thành tích 3 giờ 42 phút; bám sát phía sau là tay đua Bùi Thị Quỳnh (Tuyển Biwase Bình Dương) và về ở vị trí thứ ba là tay đua Nguyễn Thị Như Quỳnh (Tuyển Biwase Bình Dương). Hai tay đua Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Kim Cương (cùng Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang) lần lượt cán đích ở vị trí thứ tư và thứ năm của chặng đua. Ở chặng đua này, Ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì và ba cho các tay đua đạt thành tích cao ở giải thưởng dọc đường Sprint và Sprint 2.

Ở thành tích đồng đội, Tập đoàn Lộc Trời An Giang đang là đội dẫn đầu sau 3 chặng đua; xếp ở vị trí thứ 2 là đội Tuyển Biwase Bình Dương và về thứ 3 là đội TP Hồ Chí Minh Vinama.

Kết thúc chặng đua thứ 3, tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Đội tuyển Biwase Bình Dương) đang đồng thời nắm giữ chiếc áo vàng danh giá toàn năng và áo chấm Đỏ (vua leo núi). Do vậy, áo chấm đỏ đang được tạm thời trao cho tay đua có thành tích leo núi tốt thứ 2 là Nguyễn Thị Kim Cương (Tập đoàn Lộc Trời An Giang); áo xanh (tay đua có nước rút tốt nhất) thuộc về Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc) do tay đua Quách Thị Phương Thanh (Đội Con voi Bình Dương) nắm giữ.

Trao giải cho 5 tay đua đạt thành tích tốt nhất tại chặng 3

Như thường lệ, các vận động viên thi đấu tại Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cúp Biwase lần thứ XII tham gia tranh tài ở 10 chặng đua, với tổng chiều dài hơn 1.100 km diễn ra từ ngày 4 đến 13/3/2022. Đoàn đua sẽ đi qua các tỉnh, thành phố như Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và kết thúc tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Riêng tại tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra 3 chặng đua, gồm: Huyện Thống Nhất (Đồng Nai) - TP Bảo Lộc; TP Bảo Lộc - TP Đà Lạt và chặng đua vòng quanh hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt).

Sáng mai 7/3, đoàn đua sẽ tiếp tục chặng đua thứ 4 từ TP Bảo Lộc đi TP Đà Lạt, với tổng cư ly thi đấu 110 km và chinh phục đèo Prenn.

KHÁNH PHÚC