Kết thúc Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục Lâm Đồng

*Trao 23 giải toàn đoàn



(LĐ online) - Chiều ngày 09/4, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Giáo dục Lâm Đồng năm 2022 đã kết thúc sau 12 ngày tổ chức thi đấu với 12 môn thi tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh và Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

Ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó BTC Đại hội trao giải Nhì toàn đoàn cho các đơn vị



Ban tổ chức (BTC) cho biết, tham dự Đại hội có 70 đơn vị; trong đó có 12 phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); 58/59 trường THPT, với tổng số tham gia của gần 5.660 người (gồm, 254 trọng tài; 357 huấn luyện viên; 117 cán bộ quản lý; 1.120 giáo viên, viên chức, người lao động và 3.812 học sinh: 612 ở cấp Tiểu học, 1.832 ở cấp THCS và 1.368 ở cấp THPT). Đại hội được Sở GDĐT xây dựng kế hoạch và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc; đồng thời có sự phối hợp hỗ trợ chặt chẽ của Sở Văn hóa, Thể dục và Du lịch; Công an tỉnh; Sở Y tế.



Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức và người lao động (CBQL, GV, NLĐ), thi đấu 04 môn: Bóng bàn, Bóng chuyền, Kéo co và Cầu lông. Đối với học sinh thi đấu ở tất cả 12 môn: Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Kéo co, Cầu lông, Điền kinh, Taekwondo, Karate, Vovinam, Cờ vua, Võ cổ truyền, Đẩy gậy. Đại hội lần này lần đầu có học sinh Tiểu học thi đấu ở 04 môn Võ thuật.

Ông Trần Đức Lợi- Phó Giám đốc Sở GDĐT, Phó BTC Đại hội trao giải Nhất toàn đoàn các đơn vị



Kết quả, BTC đã trao 21 giải toàn đoàn. Đối với Phòng GDĐT, giải Nhất là thành phố Đà Lạt với tổng điểm 1.389 điểm, gồm 32 huy chương Vàng (HCV), 30 huy chương Bạc (HCB) và 57 huy chương Đồng (HCĐ); giải Nhì là thành phố Bảo Lộc với 1.218 điểm (36 HCV, 29 HCB, 30 HCĐ); đồng giải Ba là huyện Đức Trọng với 1.211 điểm (30 HCV, 24 HCB, 43 HCĐ) và huyện Lâm Hà với 1.197 điểm (29 HCV, 24 HCB, 39 HCĐ); đồng giải Khuyến khích là huyện Đơn Dương và huyện Di Linh.



Đối với trường THPT, giải Nhất THPT Đức Trọng với 415 điểm (5 HCV, 11 HCB, 12 HCĐ); đồng giải Nhì là THPT Lộc Thành với 260 điểm (8 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ) và THPT Bảo Lâm với 259 điểm (6 HCV, 6 HCB, 12 HCĐ); có 4 giải Ba (Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và 3 trường THPT: Đạm Ri, Huỳnh Thúc Kháng và Trường Chinh); có 8 giải Khuyến khích là các trường THPT: Bùi Thị Xuân, Lâm Hà, Bảo Lộc, Chuyên Thăng Long, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Bình, Lương Thế Vinh và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó BTC trao Huy chương cho các vận động viên Karate, môn thi đấu có đông số lượng nhất với trên 200 vận động viên



Phát biểu tại Lễ tổng kết Đại hội TDTT ngành Giáo dục Lâm Đồng, ông Nguyễn Quốc Túy, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết: “Qua giải đã đánh giá được phong trào thể thao trong trường học từ cấp Tiểu học đến cấp THPT được triển khai đồng bộ, sôi nổi, rộng khắp trong tỉnh. Các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc đã có nhiều quan tâm phát triển thể thao học đường với nhiều Câu lạc bộ, nhiều hình thức phong phú, góp phần phát triển thể chất, tầm vóc cho học sinh tỉnh Lâm Đồng. Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh và chuẩn bị tốt cho việc Đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT), trong đó môn Giáo dục thể chất (GDTC) xuyên suốt từ cấp Tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị chưa thực sự chú trọng, đầu tư cho việc phát triển thể thao trường học. Việc tham gia giải còn mang tính chiếu lệ hoặc phong trào”.



Tuy còn một số nội dung cần rút kinh nghiệm về công tác tổ chức cũng như thi đấu, trọng tài, nhưng có thể khẳng định Đại hội TDTT ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2022 thành công tốt đẹp, đạt được những mục đích yêu cầu đặt ra, tạo được sinh khí mới cho cả thầy và trò. Công tác an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt thời gian thi đấu đã được Sở GDĐT, BTC quan tâm sâu sát, góp phần thành công của Đại hội. Kết quả Đại hội là cơ sở để Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tuyển chọn đội tuyển tham dự Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng sắp tới. Đồng thời, thành công này là cơ sở giúp Sở GDĐT, các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác GDTC, thể thao trường học thời gian tới.

MINH ĐẠO