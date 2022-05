331 vận động viên tham gia giải Bơi học sinh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2022

(LĐ online) - Ngày 28/5, tại thành phố Bảo Lộc, Giải Bơi học sinh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức diễn ra với 411 vận động viên là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của 11 Phòng GDĐT, 34 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh và 42 huấn luyện viên và đội ngũ trọng tài. Tham dự khai mạc có ông Đặng Trí Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Triệu-Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, bà Phạm Thị Hồng Hải-Giám đốc Sở GDĐT, ông Nguyễn Viết Vân-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các phòng trực thuộc Sở GDĐT, Phòng GDĐT, trường học, cùng đông đảo phụ huynh học sinh…

Đại biểu lãnh đạo tỉnh, thành phố Bảo Lộc và các sở, ban ngành dự khai mạc

Giải bơi diễn ra sau khi Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng và màn bơi biểu diễn của các học sinh mầm non thành phố Bảo Lộc. Trong 2 ngày 28 và 29/5, giải tổ chức thi hai nội dung: bơi ếch và bơi tự do, cự ly đối với bậc tiểu học 25 m, đối với bậc THCS và THPT 50 m. Giải có 411 lượt vận động viên thi đấu được chia thành 95 đợt.

Màn bơi biểu diễn của học sinh mầm non Trường Bá Thiên, Bảo Lộc

Khai mạc Giải bơi, Giám đốc Phạm Thị Hồng Hải phát biểu: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết. Điều đó sẽ giúp các em tự tin, chủ động xử lý linh hoạt các tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những kỹ năng cần được các nhà trường đặc biệt chú trọng là phòng, tránh tai nạn đuối nước…”. Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: Thời điểm nghỉ hè của các em học sinh đang tới gần, nếu các em không được thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, nguy cơ xảy ra những vụ đuối nước đáng tiếc sẽ khó tránh khỏi. Vì vậy mỗi chúng ta, đặc biệt các em học sinh cần phải có những hiểu biết cần thiết về việc phòng, chống tai nạn đuối nước. Vì vậy việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em và học sinh trong những năm qua trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các nhà trường và cha mẹ học sinh rất quan tâm. Phong trào tập luyện Bơi ngày càng được quan tâm triển khai sâu rộng, có chất lượng, tỷ lệ học sinh biết bơi ngày càng nhiều, kỹ năng phòng, chống đuối nước đã được các nhà trường và thầy cô giáo quan tâm bằng nhiều giải pháp với quyết tâm kiềm chế và ngăn chặn tai nạn đuối nước.

Các vận động viên bậc tiểu học về đích

“Tôi tin tưởng rằng giải Bơi học sinh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2022 và Lễ phát động hôm nay có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến các hoạt động dạy và học bơi an toàn; công tác phòng, chống đuối nước sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, các nhà trường, gia đình và xã hội. Với mỗi em, học sinh ngoài việc tích cực luyện tập môn bơi, tìm hiểu các kỹ năng an toàn cho bản thân, mà còn là những tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè, người thân cùng học bơi, trang bị các kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước góp phần tạo ra một mùa hè an toàn, một cộng đồng an toàn”, Giám đốc Phạm Thị Hồng Hải nói.

Trưởng Ban tổ chức Phạm Thị Hồng Hải trao giải cho các vận động viên Phó Trưởng Ban tổ chức Trần Đức Lợi trao giải cho các vận động viên

MINH ĐẠO