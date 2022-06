Roland Garros 2022: Hấp dẫn trong những vòng đấu cuối

Là Grand Slam thứ 2 trong năm, Giải Quần vợt Pháp mở rộng hay Roland Garros 2022 trên sân đất nện đã bắt đầu từ 22/5 và kéo dài cho đến 5/6. Dịp cuối tuần này là những vòng đấu cuối cực kỳ hấp dẫn của giải.

Rafael Nadal và Novak Djokovic từng gặp nhau nhiều lần trên sân đất nện. Ảnh: Internet

• KHÁN GIẢ ĐẦY SÂN TRỞ LẠI

Đến hẹn lại lên, Grand Slam thứ hai của thế giới trong năm 2022 đã được bắt đầu từ ngày 22/5 với các trận đấu trên tổ hợp sân Stade Roland Garros, Paris, Pháp. Giải đấu có thể được coi là đỉnh điểm thi đấu trên sân đất nện trong năm của làng quần vợt thế giới. Trước khi giải diễn ra đã có hàng loạt các giải đấu nhỏ hơn với các sân đất nện tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới tổ chức, các tay vợt đăng ký tham dự các giải đấu nhỏ hơn này kiểu như một cuộc tập dượt trước khi đến Grand Slam tại Pháp tranh tài. Sau Roland Garros, mùa sân mặt cỏ của Wimbledon lại bắt đầu.

Đây là lần thứ 126 nước Pháp tổ chức Roland Garros; giải đấu là một phần của các vòng thi đấu thuộc Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nam - ATP Tour 2022 và Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nữ - WTA Tour 2022. Cần lưu ý là tất cả các tay vợt trên thế giới muốn thi đấu quốc tế cần phải tham gia các trận đấu trong khuôn khổ của các giải đấu này để có điểm tích lũy trong năm; dựa vào bảng điểm này để Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp xếp hạng thi đấu quốc tế cho các tay vợt hằng năm, phân loại hạt giống cho các giải đấu.

Tại Roland Garros năm nay, lần đầu tiên Ban Tổ chức giải cho áp dụng loạt “tie break” ở ván đấu cuối. “Tie break” là thuật ngữ dùng trong thể thao nói chung và dùng trong quần vợt, với nghĩa có thể hiểu là “tháo sự trói buộc”, thường để giải quyết tình huống các tay vợt cứ hòa đi hòa lại, tránh tình trạng trận đấu kéo dài lê thê. Khi tie-break áp dụng tại giải, tay vợt đầu tiên nào trong ván đấu cuối giành đến 10 điểm sẽ thắng. Trước đó, quy tắc này đã được áp dụng tại Wimbledon và US Open.

Như mọi Grand Slam, Roland Garros năm nay bên cạnh giải chính dành cho các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ còn có giải dành cho lứa tuổi trẻ và giải cho người khuyết tật. Sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh, lượng người vào sân bị khống chế thì Roland Garros năm nay cũng giống như nhiều giải thế thao lớn tại châu Âu gần đây, “xả cảng”, mở cửa phục vụ cho toàn bộ số ghế trên sân, không còn hạn chế số lượng như trước.

Tại giải năm nay, được sự cho phép của Ban Tổ chức, các tay vợt người Nga và Belarus vẫn được thi đấu nhưng không thi đấu dưới tên hoặc quốc kỳ Nga và Belarus.

Về giải thưởng, so với năm trước do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì năm nay đã tăng lên rất nhiều. Như năm 2020 vô địch đơn nam, nữ được nhận 1,6 triệu Euro; năm 2021 vừa qua dịch bệnh hoành hành dữ dội nên vô địch nam nữ giải này chỉ nhận được 1,4 triệu Euro; tình hình có khá hơn trong năm nay nên tiền thưởng đã tăng lên, tổng giá trị tiền thưởng của Roland Garros 2022 khoảng 46 triệu USD, tăng 27% so với năm trước. Nhà vô địch đơn nam, nữ năm nay sẽ nhận được mức tiền thưởng 2,2 triệu Euro (khoảng 2,4 triệu USD), người thua trong trận chung kết được nhận 1,2 triệu USD.

Tất nhiên, bên cạnh việc tăng thưởng cho nhà vô địch thì tất cả các tay vợt trong giải tùy theo vị trí đạt được đều nhận được mức thưởng tăng hơn năm ngoái. Tuy nhiên, mức thưởng này dù tăng thì vẫn còn thấp hơn lúc trước đại dịch COVID-19 diễn ra. Năm 2019, 2 nhà vô địch nam, nữ nội dung cá nhân của Roland Garros nhận được 2,3 triệu Euro.

• NADAL CÓ TIẾP TỤC VÔ ĐỊCH?

Hai nội dung được nhiều người chú ý nhất tại Roland Garros lần này vẫn là đơn nữ và đơn nam.

Trong nội dung đơn nữ, sự bất ổn định của các tay vợt nữ trên sân chơi Grand Slam lại một lần nữa được thể hiện ngay từ vòng đầu. Đó là việc đương kim vô địch của giải Barbora Krejcikova bị loại ngay từ vòng 1. Là một tay vợt nổi tiếng với đánh đôi, Barbora Krejcikova từng giành được 4 Grand Slam trong đánh đôi và giành được danh hiệu đánh đơn đầu tiên tại Roland Garros 2021, được xếp hạt giống số 2 tại Roland Garros năm nay. Nhưng ngay trong vòng 1 đã bị tay vợt người Pháp Diane Parry xếp rất sâu trong bảng xếp hạng nữ loại bằng tỷ số 1-6, 6-2, 6-3. Diane Parry sau đó thắng thêm 1 trận tại vòng 2 nhưng đến vòng 3 bị tay vợt Mỹ Sloane Stephens đánh bại.

Khi bài viết này được thực hiện, có rất nhiều tay vợt hạt giống trong nhóm 32 tay vợt dẫn đầu đã bị loại, trong đó có không ít các danh thủ là ngôi sao sáng trong các mùa giải khi giành được Grand Slam như Aryna Sabalenca, Garbine Muruguza, Jelena Ostapenko… Hiện, trong nhóm 32 tay vợt này vẫn đang còn Iga Swiatek, người Ba Lan, tay vợt hạt giống số 1, từng giành Roland Garros năm 2020 có lối đánh rất đẹp đáng chú ý.

Rõ ràng quần vợt nữ thế giới không dễ tìm được 1 ngôi sao có thể thống trị lâu dài làng banh nỉ như Serena Williams. Sự vắng mặt của Serana do tuổi tác, do chấn thương, do bận rộn gia đình gần đây đã để lại một khoảng trống mênh mông và trong khoảng trống này các tay vợt nữ thi nhau tranh đua, nhưng những ngôi sao cứ đến rồi đi, cứ sáng rồi lặn đâu mất, hy vọng giải đấu này sẽ có một nhà vô địch có thể ngự trị lâu dài hơn chút những người trước đó.

Nhưng với quần vợt nam đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nơi đây, đẳng cấp luôn cất lên tiếng nói của nó. Cứ càng vào sâu, các tay vợt xếp hạt giống phía dưới lại rơi rụng dần. Trong danh sách 32 tay vợt hạt giống hàng đầu của giải, khi bài viết này thực hiện, các vị trí xếp hạng từ 1 đến 8 vẫn còn nguyên, còn hầu như toàn bộ các tay vợt xếp hạng phía sau đều đã rời cuộc chơi. Đáng chú ý vị trí hạt giống thứ 20 còn lại cũng một tay vợt đẳng cấp, Marin Cilic, người Crotia, từng giành 1 danh hiệu Grand Slam tại Mỹ mở rộng US Open năm 2014 và nhiều lần vào bán kết, chung kết các Grand Slam khác.

Hạt giống số 1 đầu bảng đơn nam của giải chính là Novac Djokovic người Serbia, tay vợt số 1 thế giới hiện nay và cũng là đương kim vô địch của giải. Cho đến nay, tay vợt này đã giành 20 danh hiệu Grand Slam đơn trong đó có 9 lần vô địch Australian Open, 6 lần Wimbledon, 3 lần tại US Open ở Mỹ và 2 lần ở Roland Garros vào các năm 2016 và 2021. Năm nay 35 tuổi, nhưng Djokovic thi đấu cực kỳ ổn định và là ứng viên vô địch cho bất cứ giải đấu nào tay vợt này có mặt.

Tất nhiên, sau Djokovic vẫn còn nhiều khuôn mặt nam khác có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch, chẳng hạn như Daniil Medvedev, tay vợt hạt giống số 2 người Nga, hay Alexander Zverev tay vợt hạt giống số 3 người Đức, Stefanos Tsitsipas tay vợt hạt giống số 4 người Hy Lạp. Một thế hệ kế tiếp đang nối bước chờ lật đổ nhóm “Big Three” - 3 ông lớn, gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer vốn lâu nay đang thống trị làng banh nỉ nam thế giới. Tại giải này Roger Federer vắng mặt, chỉ còn lại Djokovic và Nadal.

Nhưng nói đến sân đất nện không thể không nhắc đến Rafael Nadal. Sinh 1986, người Tây Ban Nha, Nadal được coi là người chơi trên sân đất nện giỏi nhất hiện nay, một ông vua sân đất nện - “King of Clay”. Chỉ tính riêng trên sân đất nện Roland Garros này anh đã giành được tổng cộng 13 chiếc cúp vô địch trong tổng số 21 vô địch Grand Slam anh có đến nay. Tuy gần năm nay chấn thương chưa cho phép tay vợt này thể hiện hết sự xuất sắc của mình tại giải đến nay. Chỉ có một điều đáng tiếc, Nadal lại gặp Djokovic ở tứ kết. Hãy chờ ai sẽ là nhà vô địch đơn nam năm nay?

VIẾT TRỌNG