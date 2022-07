Cát Tiên: Khai mạc Giải Bóng chuyền Công an huyện lần thứ II

(LĐ online) - Ngày 20/7, Công an huyện Cát Tiên tổ chức Giải Bóng chuyền Công an huyện lần thứ II. Tham dự giải có 6 đội bóng chuyền đến từ các đội nghiệp vụ Công an huyện và công an các xã, thị trấn trên địa bàn.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải

Thượng tá Trần Đức An - Trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết: Giải Bóng chuyền Công an huyện Cát Tiên lần thứ II là hoạt động thiết thực chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân 20/7/1962 - 20/7/2022.

Giải Bóng chuyền Công an huyện lần thứ II sẽ diễn ra trong 7 ngày. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Trận trung kết trao giải và bế mạc sẽ tổ chức vào ngày 27/7/2022.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Nhân dân nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung. Đồng thời, cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh và điều kiện công tác.

HOÀNG SA