Công an Di Linh vô địch Giải Bóng đá mini Khối thi đua số 4

(LĐ online) - Sáng 7/7, sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, tại phường B’Lao (TP Bảo Lộc), Giải Bóng đá mini Khối thi đua số 4, năm 2022 với sự tham gia tranh tài của 12 đội bóng đến từ công an các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng đã bế mạc và trao giải. Giải đấu do Công an TP Bảo Lộc, là Cụm phó Khối thi đua số 4 đăng cai tổ chức.

Ban tổ chức trao huy chương Vàng cho Công an huyện Di Linh đã xuất sắc vô địch Giải đấu

Tại giải đấu, Ban tổ chức chia các đội làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết. Sau đó, thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch giải đấu.

Trước giờ bế mạc trao giải đã diễn ra trận chung kết giữa 2 đội Công an huyện Di Linh và Công an huyện Lạc Dương. Trận chung kết diễn ra hấp dẫn, liên tục là những pha hãm thành gay cấn của 2 đội bóng. Kết quả, đội Công an huyện Di Linh đã xuất sắc vượt qua Công an huyện Lạc Dương với tỷ số 2 - 1 và đoạt chức vô địch Giải đấu. Công an huyện Lạc Dương mặc dù đã thi đấu xuất sắc nhưng đành chấp nhận xếp ở vị trí thứ 2. Hai đội Công an huyện Lâm Hà và huyện Đam Rông cùng xếp ở vị trí đồng hạng ba.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao trao cờ cùng huy chương Vàng cho đội Công an huyện Di Linh; huy chương Bạc được trao cho đội Công an huyện Lạc Dương; huy chương Đồng được trao cho 2 đội Công an huyện Lâm Hà và Công an huyện Đam Rông.

Theo Ban tổ chức, Giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sỹ công an 12 huyện, thành phố thuộc Khối thi đua số 4 - Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng luyện tập thể dục, thể thao của cán bộ, chiến sĩ góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào, nhiệm vụ được giao.

Giải đấu cũng là hoạt động được Khối thi đua số 4 tổ chức để lập thành tích hướng tới chào mừng, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022).

KHÁNH PHÚC