Vòng 7 V-League 2022 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/7 với nhiều cặp đấu hấp dẫn, trong đó đáng chú ý là trận derby xứ Nghệ giữa CLB Sông Lam Nghệ An với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đội đầu bảng Hải Phòng gặp Viettel trên sân Lạch Tray.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 7 V-League 2022

Trận đấu sớm nhất của vòng 7 V-League 2022 là màn so tài trên sân Bình Dương giữa CLB B.Bình Dương với SHB.Đà Nẵng lúc 17 giờ ngày 15/7. Trận đấu được trực tiếp trên On Sports News.

Ba trận đấu cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 15/7 Hải Phòng gặp Viettel trên sân Lạch Tray, (trực tiếp VTV6, Next Sports). Trên sân Quy Nhơn, Bình Định gặp Nam Định (trực tiếp trên On Football). Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trực tiếp trên VTV5, Next Sports).

Ngày 16/7, CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp đón Sài Gòn FC trên sân Thanh Hóa (18 giờ, trực tiếp On Sports News). Trận đấu muộn nhất vòng 7 diễn ra trên sân Thống Nhất giữa CLB TP Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai lúc 19 giờ 15 (trực tiếp On Football).

(Theo baotintuc.vn)