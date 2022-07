Nơi ươm mầm những tài năng bóng bàn

(LĐ online) - Thành lập từ năm 2010, mới qua 12 năm hoạt động, CLB Bóng bàn Phù Đổng thực sự “lớn nhanh như Phù Đổng”, đã đào tạo và huấn luyện được hơn 1.000 lượt vận động viên trẻ, thiếu niên và nhi đồng. Trong đó, gần 200 VĐV luôn đạt thành tích cao ở các giải thi đấu cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á, đem về cho ngành Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh nhà hơn 203 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng.

Câu lạc bộ Bóng bàn Phù Đổng tọa lạc ngay trên con đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt do HLV Hồ Trung Thùy làm Chủ nhiệm. Mặc dù thời gian hoạt động còn ngắn so với gần 20 CLB bóng bàn ở Thành phố Đà Lạt và các huyện khác trong tỉnh, thế nhưng CLB Bóng bàn Phù Đổng lại có bề dày thành tích rất đáng nể phục. Chỉ sau 12 năm kiên trì đào tạo và huấn luyện khá chuyên nghiệp và hiệu quả, CLB Bóng bàn Phù Đổng đã cho ra lò gần 200 VĐV chất lượng cao đủ điều kiện tham gia hầu hết các giải bóng bàn cấp quốc gia và khu vực. Riêng các giải thi đấu bóng bàn ở cấp tỉnh, gần 90 % VĐV của CLB Phù Đổng đều đạt các thứ hạng cao nhất so với các CLB khác. Ngoài việc tham gia nhiều giải thi đấu bóng bàn cấp quốc gia, những VĐV của CLB còn tham gia các giải đấu khu vực Đông Nam Á như Chế Nguyên đã giành Huy chương Bạc giải Bóng bàn sinh viên Đông Nam Á và nhiều Huy chương Bạc, Đồng giải Vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng; Đỗ Nguyễn Uyên Nhi giành Huy chương Bạc giải Bóng bàn trẻ , thiếu niên, nhi đống Đông Nam Á và 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương bạc giải vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng và 1 Huy chương Bạc giải Bóng bàn các CLB toàn quốc. Đặc biệt, lần đầu tiên Đỗ Nguyễn Uyên Nhi cùng Nguyễn Khánh Hạ còn giành được 2 Huy chương Đồng nội dung đôi nữ tại Giải Vô địch bóng bàn toàn quốc của Báo Nhân Dân; Nguyễn Khánh Hạ còn giành được 1 Huy chương Đồng giải vô địch quốc gia và 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng giai vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng. Ngoài ra, các VĐV Nguyễn Cao Nguyên Bảo, Đỗ Lê Vân Chi, Đình Nguyễn Nhật Quỳnh, Trần Bùi Gia Mẫn... cũng đều giành được từ 2 đến 4 Huy chường Vàng, Bạc, Đồng của giải Vô địch các cây vợt trẻ, thiếu niên, nhi đồng. Riêng Lý Gia Huy lúc mới 11 tuổi đã giành được 1 Huy chương Vàng Giải các cây vợt trẻ, thiếu niên, nhi đồng và 1 Huy chương vàng nội dung đơn nam lứa tuổi 10-11, tại Giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc v.v…Chính nhờ lực lượng đông đảo các VĐV tài năng trẻ ở CLB Bóng bàn Phù Đổng đã sớm trưởng thành về trình độ chuyên môn, về kinh nghiệm và tâm lý thi đấu đã mau chóng trở thành những cây vợt chủ lực tham gia các giải bóng bàn do các cơ quan đơn vị cũng như các huyện, các phường xã, các CLB tổ chức. Qua đó dần dần tạo nên chất xúc tác, kích thích phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn trong toàn tỉnh đã phát triển mạnh cả hai lĩnh vực bóng bàn phong trào và bóng bàn đỉnh cao. Vị thế của Bóng bàn Lâm Đồng không ngừng được nâng cao. Lâm Đồng từ chỗ là một trong những địa phương chưa có vận động viên đủ trình độ tham gia các giải bóng bàn ở tầm quốc gia hay khu vực, giờ đây tỉnh ta đã có khá nhiều VĐV tham gia thi đấu và còn đạt được những tấm Huy chương cao quý như Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở hầu hết các giải bóng bàn đỉnh cao do Trung ương tổ chức… Theo đánh giá của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, hiện nay phong trào bóng bàn ở Lâm Đồng đã ở vào nhóm của 7 tỉnh dẫn đầu phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn trong cả nước.

Đạt được những kết quả nói trên, ngoài sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chúng ta cũng cần ghi nhận sự đóng góp đáng kể của CLB Bóng bàn Phù Đổng, nơi đã ươm mầm đào tạo, huấn luyện hàng trăm vận động viên tài năng cho bộ môn bóng bàn tỉnh nhà. Khi được hỏi, nguyên nhân nào đã giúp CLB Phù Đổng phát triển một cách vượt bậc như vậy? HLV, Chủ nhiệm CLB Hồ Trung Thùy chia sẻ: “Theo tôi, công tác đào tạo, huấn luyện thì vấn đề quan trọng nhất là phương pháp phải thật sự phù hợp với con người, khí hậu và đặc thù của Đà Lạt. Ban chủ nhiệm CLB luôn mạnh dạn đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tập luyện cả chương trình cơ bản và đào tạo thành tích cao. Đội ngũ HLV của chúng tôi được đào tạo bài bản, xây dựng giáo án thống nhất từ trên xuống theo hệ thống phù hợp với lứa tuổi, trình độ học vấn của từng em. Trước các buổi tập, các HLV đều chuẩn bị kỹ lưỡng giáo án phù hợp với từng học viên nhằm phát huy hết kỹ năng của học viên. Đối với những học viên mới, HLV trực tiếp cầm tay chỉ việc cụ thể từng động tác như cầm vợt thế nào cho đúng, tư thế đứng ra sao cho dễ di chuyển v.v.. Đồng thời, CLB luôn tạo điều kiện cho học viên có nhiều thời gian giao lưu thi đấu theo từng lứa tuổi để HLV nắm chính xác trình độ chuyện môn của từng học viên để kịp thời điều chỉnh ngay những buổi tập luyện ngay sau đó. Mặt khác, các học viên cũng đã tự giác rèn luyện tư cách, đạo đức cả trong tập luyện và thi đấu. Mỗi học viên đều tuyệt đối chấp hành ý thức tổ chức kỹ luật trong giờ tập luyện và thi đấu. Sau khi học xong phần cơ bản, HLV xem xét cụ thể từng trường hợp để chuyển lên học lớp nâng cao. Bởi vì, trước đây các VĐV thường quen lối đánh chậm, thường lùi xa để cắt bóng hoặc đứng gò, bạt bóng. Bây giờ, HLV cần tập cho học viên đánh theo lối hiện đại hơn, chủ yếu là đối giật, giật đều cả hai bên với tốc độ cao hơn trước đây nhiều. Do đó, các HLV đã chú trọng khâu truyền dạy cho các em biết duy trì bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao hơn cả trong lúc tập luyện để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng và những chiến thuật mới giúp học viên thi đấu vững vàng hơn. Nhờ vậy, hầu hết các học viên ở CLB Phù Đổng ngày càng tiến bộ vượt bậc về trình độ chuyên môn, phong cách, lối đánh cũng như chiến lược, chiến thuật trong thi đấu của các học viên đều hoàn thiện… Điều đặc biệt hơn nữa là phần lớn các học viên từ “lò đào đạo” này đều trở thành các VĐV chủ lực, bảo đảm tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ. Nhiều học viên bóng bàn còn học giỏi, thi đỗ vào các trường đại học như Đỗ Nguyễn Uyên Nhi, Nguyễn Khánh Hạ...VĐV Chế Nguyên sau khi tốt nghiệp trường Đại học TDTT đã về nhận công tác ở Trung tâm TDTT tỉnh để tiếp nối, kế thừa nghề HLV trong tương lai.

Ngoài việc làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện được nhiều tài năng bóng bàn, CLB Phù Đổng còn chủ động hỗ trợ các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện nâng cao cho vận động viên các huyện Lâm Hà, Bảo Lộc, Di Linh, Đà Lạt...

Ngoài những tài năng trẻ bóng bàn đã được khẳng định như Chế Nguyên, Đỗ Nguyễn Uyên Nhi, Nguyễn Khánh Hạ, Lý Gia Huy… thời gian tới, nếu được ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch quan tâm, tạo điều kiện phát triển các mầm non bóng bàn từ gốc rễ, nhất định trong tương lai không xa, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều tài năng bóng bàn xuất sắc, giành được những thành tích cao không chỉ ở trong tỉnh mà còn vươn lên tầm quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

NGUYỄN DUY NINH