Sahaco dẫn đầu lượt đi giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2022

(LĐ online) - Sau 3 tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn (từ ngày 13/6 đến 4/7), lượt đi Vòng chung kết giải Futsal vô địch quốc gia 2022 đã khép lại vào chiều 4/7, với 2 trận đấu cuối cùng của lượt 8 được diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng.

Chào cờ trước trận đấu

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng lượt đi dồn vào cặp đấu giữa Sahako và HGK Đắk Lắk, đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng. Sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội vào cuộc với thế trận giằng co, phải đến phút 11 Đinh Văn Toàn của Sahako mới có bàn thắng và tỉ số này được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Sahako đã có bàn nâng tỉ số do công của Lưu Nhất Tiến nhưng do sơ hở của hàng phòng thủ, HGK Đắk Lắk đã ghi được 2 bàn gỡ hòa ở phút 25 và 32. Những phút sau đó Sahako đã tạo sức ép lên đối phương và đã ghi tiếp 3 bàn vào phút 35, 37 và 38. Chung cuộc Sahako đã đánh bại HGK Đắk Lắk với tỉ số 5-2. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc đã thất thủ trước Sài Gòn FC với tỉ số 0-3.

Trận đấu giữa Sahako và HGK Đắk Lắk

Như vậy, kết thúc lượt đi giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2022, đội bóng Sahako đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm, xếp nhì bảng là Thái Sơn Nam có 15 điểm, đứng thứ 3 là Thái Sơn Bắc cũng cùng 15 điểm. 3 đội cuối bảng lần lượt là HGK Đắk Lắk được 7 điểm, Cao Bằng có 5 điểm và Tân Hiệp Hưng cùng 5 điểm.

Lượt về giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 5/11 đến 26/11, tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, các đội bóng sẽ có khoảng 4 tháng để điều chỉnh lại nhân sự, trước khi bước vào giai đoạn lượt về.

VĂN BÁU