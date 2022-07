VĐV Alexander về nhất chặng 8 km Giải Đua ván chèo đứng TP Đà Lạt

(LĐ online) - Thi đấu một cách xuất sắc, hầu như dẫn đầu “một mình một ngựa” ngay từ lúc xuất phát và suốt trong cả 3 vòng đua, VĐV Alexander người nước ngoài đã về đích đầu tiên trong chặng đua 8 km – chặng đua dài nhất của giải đua ván chèo đứng (Sub) do Công ty Lâm An phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức vừa diễn ra trong ngày 17/7 tại hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Chuẩn bị đưa ván đua xuống hồ Xuân Hương

Đây là lần đầu tiên TP Đà Lạt và cũng là đầu tiên trong cả nước một giải đua ván chèo đứng được tổ chức. Tham gia giải có 26 VĐV tranh tài trong 3 cự ly gồm cự ly dài 8 km, cự ly ngắn 2 km và đua tốc độ 300 m.

Trong cự ly dài 8 km có 10 VĐV tham gia với 3 vòng đua quanh hồ Xuân Hương; cự ly 2 km có 10 VĐV tham gia và cự ly 300m có 6 VĐV tham gia. Cùng với các VĐV trong tỉnh, trong nước, giải còn có sự thi đấu của các VĐV người nước ngoài.

Trong cự ly 8 km, cùng với tay đua Alexander giành giải nhất, một tay đua người nước ngoài khác là Krachenko cũng về nhì và người về thứ ba là Trần Hùng.

Xuất phát chặng đua 8 km trong mưa phùn Đà Lạt

Trong nội dung 8 km nữ, chỉ có 1 VĐV đăng ký tham dự nên tay đua Nguyễn Thị Mỹ Trinh đương nhiên về nhất khi hoàn tất chặng đua.

Trong nội dung 2 km, dẫn đầu giải nam là VĐV Phạm Anh Khoa, dẫn đầu 2 km nữ là Phạm Thị Ánh Hồng. Trong nội dung đua tốc độ 300 m, dẫn đầu nam là VĐV Phan Công Trung, dẫn đầu nữ là VĐV Nguyễn Thị Mỹ Trinh.

Ván chèo đứng được du nhập từ nước ngoài vào và đang phát triển nhanh trong nước những năm gần đây. Giải được tổ chức là một cách quảng bá hình ảnh và du lịch Đà Lạt. Đây cũng là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ giải LAAN Challenge The Mountain mùa 2 của Công ty Lâm An phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức như là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022; trong đó, cùng giải đua ván chèo đứng còn có giải đua xe ô tô địa hình và giải đua xe máy địa hình trên địa bàn Đà Lạt, Lạc Dương và các vùng phụ cận chung quanh cũng diễn ra trong tháng 7 này.

Tranh tài trên hồ Tay đua Alexander “một mình một ngựa” băng băng về đích Trao giải cho các tay đua về nhất trong 3 cự ly đua

Đội đua Vũng Tàu lên Đà Lạt tranh tài

VIẾT TRỌNG