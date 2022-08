GIẢI VIỆT DÃ BÁO BÀ RỊA-VŨNG TÀU LẦN THỨ 23, NĂM 2022

Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ chính thức trở lại vào sáng thứ Bảy, ngày 27/8. Bước sang “tuổi 23”, Ban tổ chức Giải có sự chuẩn bị chu đáo với mục tiêu mang lại những trải nghiệm thú vị, không chỉ cho các VĐV mà còn với người dân, du khách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chạy đồng hành tại Giải Việt dã báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 22, năm 2019. Ảnh: TƯ LIỆU

Cung đường mới nhiều thú vị

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, một trong những thay đổi lớn nhất của giải năm nay là cung đường chạy. Theo đó, thay vì chạy xen kẽ trong những con đường nội đô Vũng Tàu như những mùa giải trước, năm nay tất cả các cự ly thi đấu sẽ tập trung tại tuyến đường ven biển Quang Trung - Hạ Long (Bãi Trước) - Thùy Vân (Bãi Sau) và ngược lại, nhằm mang đến cho VĐV những trải nghiệm mới lại với khung cảnh ven biển tuyệt đẹp.

Một trong những điểm mới khác của Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022 là có những điểm “check-in” và trao thưởng cho VĐV cán đích đầu tiên tại các chặng của mỗi cự ly thi đấu. Những điểm “check-in” này sẽ được đặt tại điểm quay đầu của từng cự ly thi đấu (ví dụ: cự ly 3000m, thì nhất chặng là 1.500m). Đây là những nhà hàng, điểm du lịch nổi tiếng trên cung đường chạy của giải. Ban tổ chức kỳ vọng, đây sẽ là những trải nghiệm thú vị cho mỗi VĐV, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu xinh đẹp, thân thiện, mến khách đến với du khách trong và ngoài nước. (Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức Giải)

Dự kiến, Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu năm nay thu hút hơn 1.000 VĐV thuộc hệ đội tuyển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ, các địa phương lân cận và hệ phong trào với các “runner” đến từ các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các nhà tài trợ.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Giải đang được Ban tổ chức gấp rút thực hiện. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với từng đơn vị liên quan như: công an, y tế… và phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm Giải diễn ra thành công, an toàn. Ban tổ chức cũng đã khảo sát địa hình, hướng dẫn chi tiết lộ trình đường chạy, cự ly các chặng nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan và an toàn cho từng nội dung thi đấu.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT cho biết, lực lượng trọng tài điều hành giải đấu được chia làm 3 nhóm gồm: trọng tài giám sát, trọng tài chốt và trọng tài đích, xuất phát. Đây đều là những người có chuyên môn, kinh nghiệm, bảo đảm những quyết định đưa ra chính xác, công bằng, khách quan.

Các VĐV trên đường chạy Giải Việt dã báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 22, năm 2019. Ảnh: TƯ LIỆU

Lan tỏa thông điệp “vượt qua giới hạn bản thân”

Theo bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu là sự kiện thể thao thường niên, được duy trì nhiều năm qua nhằm cổ vũ, động viên phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi người trong học tập, lao động, công tác, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là bước chuẩn bị lực lượng để các đơn vị trong và ngoài tỉnh tìm kiếm, sàng lọc lực lượng để tham dự các giải đấu lớn sắp tới.

Tuy nhiên, Giải đấu không chỉ chú trọng thành công về chuyên môn. Sự kiện này còn nhằm mục tiêu lan tỏa thông điệp “vượt qua giới hạn bản thân” với các VĐV tham dự và cả cộng đồng. “Đối với VĐV chuyên nghiệp hay không chuyên thì mục tiêu lớn nhất khi tham gia một cuộc thi luôn là về đích. Và “về đích” không chỉ thể hiện những nỗ lực, sự cố gắng vượt lên chính mình của mỗi người trên đường đua mà còn thể hiện quyết tâm vượt qua những khó khăn, hoàn thành những mục tiêu, dự định của mình trong công việc, cuộc sống. Đó cũng là thông điệp nhân văn mà Ban tổ chức Giải muốn truyền tải đến tất cả mọi người”, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung nhấn mạnh.

Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23 khai mạc vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy, ngày 27/8/2022, tại Nhà Truyền thống cách mạng, số 1 đường Bacu, phường1, TP. Vũng Tàu. Các nội dung thi đấu tại giải gồm: cá nhân nam, nữ hệ phong trào; cá nhân nam, nữ và đồng đội hệ đội tuyển. VĐV so tài các cự ly: 2.000 mét (nữ phong trào dưới 16 tuổi), 3.000 mét (nam phong trào dưới 16 tuổi và nữ phong trào trên 16 tuổi), 5.000 mét (nam phong trào trên 16 tuổi và nữ đội tuyển), 10.000 mét (nam đội tuyển). Ngoài ra, giải còn có nội dung chạy đồng hành với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các nhà tài trợ.

