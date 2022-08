Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Giải Bóng chuyền Công an huyện Đạ Tẻh

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (ngày 19/8/1945 – 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2022), trong 2 ngày 13 - 14/8, Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức Giải Bóng chuyền năm 2022.

Các đội thi tranh tài tại giải đấu

Theo đó, Giải Bóng chuyền thu hút trên 100 vận động viên đến từ 6 đội bóng thuộc Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tham gia tranh tài. Về thể thức thi đấu, các đội chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn tính điểm...

Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Giải Bóng chuyền Công an huyện Đạ Tẻh diễn ra nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang của Nghành và ý nghĩa của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực tu dưỡng, rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để Công an huyện Đạ Tẻh tăng cường tình đoàn kết, giao lưu trong đơn vị; qua đó góp phần tích cực, tạo khí thế thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THÂN THU HIỀN