Lạc Dương: Giải Bóng chuyền kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005 – 19/8/2022), Công an huyện Lạc Dương đã tổ chức giải bóng chuyền nam.

Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương trao cúp vô địch cho đội bóng chuyền Công an huyện

Tham dự giải có 4 đội với các vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ Huyện ủy, HĐND và UBND huyện cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện. Các đội bốc thăm chia thành 2 cặp thi đấu trực tiếp, 2 đội thắng vào thi đấu chung kết.

Sau thời gian thi đấu sôi nổi với những pha bóng đẹp mắt, đội bóng chuyền Công an huyện đã đạt giải nhất, đội bóng chuyền Huyện ủy đạt giải nhì. Hai đội HĐND và UBND, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đạt giải ba.

Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịchHĐND huyện Lạc Dương trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

Giải bóng chuyền là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường mối đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện.

T. HƯƠNG