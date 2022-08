Qataq muốn biến World Cup thành sự kiện xanh, phát thải carbon thấp

Qatar đã thiết kế và xây dựng 8 sân vận động phục vụ cho World Cup 2022 có ý tưởng chủ đạo là tiêu thụ năng lượng thấp, có thể tháo lắp và có thể tái chế.

Qatar sẽ sử dụng công nghệ bảo vệ môi trường và thiết bị tiết kiệm năng lượng trên tất cả các sân vận động tại vòng chung kết World Cup năm nay, nhằm biến sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này thành một kỳ World Cup xanh và có lượng phát thải carbon thấp.

Qatar đã thiết kế và xây dựng 8 sân vận động phục vụ cho World Cup 2022 có ý tưởng chủ đạo là tiêu thụ năng lượng thấp, có thể tháo lắp và có thể tái chế. Đặc biệt, hầu hết các sân sẽ sử dụng một lớp nano cách nhiệt.

Hệ thống điều hòa các sân vận động cũng sử dụng công nghệ do chính Qatar phát triển, và có mức tiêu thụ năng lượng chỉ bằng 1/5 so với nhà ga sân bay có cùng kích thước. Trong khi đó, lớp cỏ ở các sân vận động sử dụng tảo khử muối và công nghệ tổng hợp nước mưa, giúp tiết kiệm 40% nước sạch so với các lớp cỏ truyền thống.

Sau khi kết thúc World Cup, tất cả các thiết bị này sẽ được tháo ra, bên cạnh đó các ghế ngồi trên các sân vận động cũng được tặng cho những nước có nhu cầu.

Về mặt di chuyển, Qatar cũng khuyến khích khán giả sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra World Cup. Hiện quốc gia Trung Đông đã đầu tư hơn 700 xe năng lượng mới chỉ để phục vụ cho các khán giả trong dịp này.

Dự kiến vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11.

(Theo Vietnam+)