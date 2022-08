Grand Slam cuối cùng của một huyền thoại

Giải Quần vợt Mỹ mở rộng US Open 2022 năm nay bắt đầu từ 28/8 và kéo dài đến 11/9 tại New York, Mỹ. Tổng giải thưởng của giải này năm nay lên trên 60 triệu USD, tăng 4,56% so với năm ngoái và là giải thưởng lớn nhất trong 4 Grand Slam tính cho đến nay.