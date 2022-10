Tiếp tục thi đấu các môn thể thao còn lại tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX

(LĐ online) - Chiều 16/10, Giải Kéo co nam nữ trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX - năm 2022 đã bắt đầu thi đấu vòng loại tại Đà Lạt.

Đội kéo co nữ huyện Đơn Dương

Tham gia giải có 13 đội kéo co nam và 10 đội kéo co nữ, đại diện cho các huyện, thành trong tỉnh và các đơn vị Công an, Giáo dục Đào tạo. Giải sẽ kéo dài trong 2 ngày, kết thúc vào ngày 17/10.

Cùng với môn kéo co, các môn còn lại trong chương trình Đại hội cũng tiếp tục thi đấu trong những ngày đến. Cụ thể, võ cổ truyền sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/10; môn đẩy gậy cũng bắt đầu từ ngày 17/10 và kết thúc trong ngày 18/10. Môn cuối cùng là môn chạy việt dã cũng sẽ diễn ra vào ngày 19/10. Tất cả các môn này đều được tổ chức thi đấu tại TP Đà Lạt.

VIẾT TRỌNG