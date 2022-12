Đà Lạt: Thi đấu ván chèo đứng và biểu diễn thuyền buồm trên hồ Xuân Hương

(LĐ online) - Sáng 31/12, giải Vô địch ván chèo đứng (SUP) - Laan Champion 2022 và biểu diễn thuyền buồm do Công ty Lâm An - Lạc Dương phối hợp với UBND thành phố Đà Lạt, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

Biểu diễn thuyền buồm

Tham dự giải có 20 VĐV trong nước và nước, trong đó có các nội dung cự ly đua 500 m dành cho trẻ em; cự ly 2 km cho phong trào và đua cự ly 6 km cho chuyên nghiệp. Vòng loại cuộc đua diễn ra tại hồ Xuân Hương, Đà Lạt và vòng chung kết diễn ra tại hồ Suối Vàng, Lạc Dương.

Trong buổi sáng cũng có 18 thành viên của đội tuyển quốc gia biểu diễn thuyền buồm trên mặt hồ Xuân Hương.

Các VĐV ván chèo đứng tranh tài

Giải đua ván chèo đứng và biểu diễn thuyền buồm trên hồ Xuân Hương là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX -năm 2022. Đây cũng là dịp để các vận động viên chèo thuyền tham gia thi đấu, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn; tạo sân chơi cho những người yêu thể thao nói chung, bộ môn ván chèo đứng nói riêng và đẩy mạnh các hoạt động thể thao giải trí lành mạnh, gắn kết cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

VIẾT TRỌNG - VĂN BÁU