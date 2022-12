Hà Lan và Argentina dắt tay vào vòng tứ kết

(LĐ online) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra cho 2 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2022 vừa kết thúc trong đêm 3/12 và rạng sáng 4/12 khi 2 đội được đánh giá mạnh hơn là Argentina và Hà Lan đã dắt tay đi tiếp vào vòng tứ kết.

Messi đã lên tiếng đúng lúc để đưa Argentina vào tứ kết - ảnh Internet

Dẫn đầu bảng C sau khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển Argentina gặp đội Australia - đội đứng nhì bảng D trong vòng 1/8.

Điều ngạc nhiên chính Australia mới là đội nhập cuộc tốt hơn trong đầu hiệp 1. Với lối chơi áp sát, kiểm soát và chia cắt bóng, cách rót bóng bổng vào khu vực cấm địa đối thủ, đội Úc đã gây sức ép tối đa lên cầu thủ Argentina.

Tuy nhiên, trong khi Australia loay hoay chưa tìm được đường vào cầu môn của đối thủ thì ngôi sao sáng nhất của Argentina đã kịp thời lên tiếng, đó là Messi. Phút 35 hiệp 1, nhận bóng từ một cầu thủ trong đội, Messi đi bóng khéo léo trước khu vực cầu môn rồi sút sệt, bóng đi xuyên qua hàng thủ dày đặc của Australia để vào lưới, ghi bàn đầu tiên cho Argentina trong trận đấu này.

Sau bàn thắng, Argentina đã dần lấy lại thế trận trên sân và liên tiếp tấn công về cầu môn đội Australia. Bàn thắng thứ 2 của Argentina đến ở phút 57 hiệp 2, do công của tiền đạo Julian Alvarez hiện đang chơi tại Manchester City của Ngoại hạng Anh.

Australia đã gỡ lại 1 bàn ở phút 77 hiệp 2, khi một cầu thủ của mình, Craig Goodwin trong một pha dâng cao đã sút bóng, bóng đập vào một cầu thủ Argentina là Enzo Fernandez để đổi hướng đi thẳng vào lưới Argentina.

Những phút cuối Australia trong thế không còn gì để mất đã dâng lên tấn công ào ạt nhưng hàng thủ của Argentina đã làm tốt nhiệm vụ; trong đó, có sự xuất sắc của thủ môn đội nhà; tỷ số 2 - 1 được giữ cho đến phút chót để đưa Argentina đi tiếp vào vòng tứ kết.

Trước đó, trận Hà Lan – đội nhất bảng A gặp nhì bảng B là Mỹ đã diễn ra với chiến thắng 3 - 1 nghiêng về Hà Lan.

Hà Lan vượt qua Mỹ để vào vòng tứ kết - ảnh Internet

Trái ngược với sự hy vọng của người hâm mộ trên khắp thế giới về một “cơn lốc màu da cam” của Hà Lan, chính đội tuyển Mỹ mới là người nhập cuộc tốt hơn, toàn đội hình dâng cao và tấn công ào ạt ngay từ đầu cũng như trong suốt trận đấu. Còn Hà Lan trong trận này lại chơi rình rập, kiểm soát bóng ít hơn, toàn trận đấu mức độ giữ bóng chỉ khoảng 42%, nghiêng về phòng thủ và kiểm soát thế trận trên sân nhà, chờ đợi thời cơ phản công.

Nhưng bóng đá là vậy. Tấn công nhiều không ghi được bàn, thì đội phản công lại tìm được cơ hội. Phút thứ 10, Hà Lan trong pha dứt điểm đầu tiên của mình đã mở được tỷ số. Bàn thắng do công của Memphis Depay. Bàn thắng thứ 2 của Hà Lan ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 cũng rất đẹp do công của Blind. Còn bàn thắng thứ 3 Hà Lan ghi được trong hiệp 2 ở phút 81 do công của Dumfries. Nói thêm rằng chính cầu thủ Denzel Dumfries của Hà Lan này là người chơi xuất sắc nhất trận đấu và có công trong cả 3 bàn thắng của đội nhà.

Đội tuyển Mỹ chỉ gỡ lại được 1 bàn thắng do công của Wright ở phút 76 hiệp 2.

Với kết quả này, 2 đội Argentina cùng Hà Lan sẽ gặp nhau tại vòng tứ kết, trận đấu sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng 10/12.

VIẾT TRỌNG