Không đội tuyển châu Á nào vào vòng tứ kết

(LĐ online) - Loạt trận thứ ba vòng 1/8 Vòng chung kết Vô địch bóng đá thế giới, World Cup 2022 đêm 5/12 và rạng sáng 6/12 đã chứng kiến sự chia tay của 2 đại diện châu Á còn lại của vòng 16 đội đó là đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Hàn Quốc.

Vượt qua Nhật Bản trong loạt đá luân lưu, Croatia đã đi tiếp vào vòng tứ kết. Ảnh: Internet

Công bằng mà nói, Nhật Bản là đội tuyển châu Á chơi bóng tốt nhất châu lục ở thời điểm này. Đối thủ Croatia trong trận vòng 1/8 mà Nhật Bản đối mặt cũng không quá cách biệt về mặt đẳng cấp, nếu không nói là ngang bằng nhau.

Chính vì vậy, trước Croatia, đội tuyển Nhật Bản đã chơi một trận đấu ngang ngửa rất hay, cực kỳ chặt chẽ, khôn ngoan, các cầu thủ lên công về thủ nắm chặt thế trận. Họ đã mở được tỷ số trong hiệp 1 nhờ công của cầu thủ Daizen Maeda. Trong một pha bóng lộn xộn trước cầu môn Croatia, cầu thủ này đã đệm bóng chân trái vào lưới Croatia trong những phút cuối hiệp 1, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu nghiêng về Nhật.

Trong hiệp 2, Nhật Bản cũng chơi đôi công với Croatia, có nhiều pha lên bóng nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Phút 55, từ một tình huống tấn công đầu tiên của mình trong hiệp hai, Croatia đã gỡ hòa. Từ một quả tạt của trung vệ Dejan Lovren vào khu vực cầu môn, Ivan Perisic băng vào đánh đầu, lái trái bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Gonda đội Nhật.

Kết quả hòa 1-1 đã khiến Nhật và Croatia chơi thận trọng trong phần còn lại của trận đấu, ngay cả 2 hiệp phụ cũng thế, đưa trận đấu vào việc phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11m.

Bước vào loạt đá 11m này, Nhật Bản có vẻ kém tự tin hơn đối thủ vì Croatia là đội tuyển từng nổi danh về những pha cân não này. Tại World Cup 2018 tại Nga, đội tuyển Croatia từng hạ cả Đan Mạch và Nga bằng những pha đá 11m luân lưu như thế. Chính sức ép tâm lý đó đã khiến các cầu thủ của đội tuyển Nhật đá bóng không hiểm, nếu không nói là quá hiền, nhẹ. Một phần cũng có sự xuất sắc của mình nên thủ môn Dominik Livakovic của Croatia đã đẩy được đến 3 quả trong loạt sút luân lưu, góp phần không nhỏ để đưa Croatia đi tiếp đến vòng tứ kết. Còn đội tuyển Nhật chia tay World Cup 2022 trong sự tiếc nuối.

Không quá khó để các cầu thủ đội tuyển Brazil có thể vượt qua đội tuyển Hàn Quốc để giành quyền vào vòng tứ kết. Ảnh: Internet

Với đại diện châu Á còn lại là đội tuyển Hàn Quốc trong trận gặp Brazil sau đó, họ hầu như không có cơ hội nào. Sự chênh lệch về trình độ lẫn đẳng cấp trông thấy rất rõ trên sân cỏ.

Và ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch World Cup 2022 năm nay là Brazil trước một Hàn Quốc được đánh giá thấp hơn đã trình diễn một lối chơi ảo diệu trên sân. Họ dễ dàng có đến 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1. Có vẻ mọi cầu thủ từ mọi vị trí của Brazil trong trận đấu này đều có thể ghi bàn; cả 4 bàn thắng của Brazil đến từ 4 cầu thủ khác nhau. Bàn thứ nhất ở phút thứ 7 do công củaVinicius Junior, bàn thứ hai do công của Neymar ở phút 13 từ chấm phạt đền 11m, bàn thứ ba do công Richarlison ghi phút 29, bàn thứ tư ghi ở phút 36 do công của Paqueta.

Trong hiệp 2, Brazil đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu lại để dưỡng chân các cầu thủ đội nhà chuẩn bị cho trận đấu vòng tứ kết đến. Tuy nhiên Hàn Quốc trong hiệp đấu này cũng rất khó áp sát được cầu môn Brazil. Mọi nỗ lực của Hàn Quốc trong cả hiệp hai chỉ mang về cho họ bàn gỡ duy nhất từ cú bắt bóng sống của tiền vệ Park Seung-ho phút 76.

Kết quả Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 và đi tiếp vào vòng tứ kết để gặp Croatia vừa vượt qua Nhật Bản trước đó, trận tứ kết này sẽ diễn ra vào 22 giờ ngày 9/12 (giờ Việt Nam).

Vào 22 giờ tối nay 6/12 và 2 giờ sáng ngày 7/12 ( giờ Việt Nam) sẽ có 2 trận còn lại của vòng 1/8 diễn ra, đó là trận Tây Ban Nha gặp Morocco và Bồ Đào Nha gặp Thụy Sỹ.

VIẾT TRỌNG