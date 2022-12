Thầy giáo ''mát tay'' trên các đấu trường thể thao

Tôi tiếp xúc với thầy giáo, chuyên viên giáo dục thể chất (GDTC) của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng Thái Văn Sự trong nhiều trường hợp thầy đang đảm nhận: Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) hoặc các giải đấu của ngành; đưa đoàn đi thi đấu các giải toàn quốc; đến các trường học vùng sâu, vùng xa của các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng gây dựng phong trào... Ở đâu, thầy cũng say sưa, nhiệt huyết, năng động và sát sao.

Thầy Thái Văn Sự (hàng sau ngoài cùng bên trái) và đoàn Giáo dục Lâm Đồng tại Giải Bóng đá học sinh toàn quốc

• THÀNH TÍCH TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG

Sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT tại TP Hồ Chí Minh, thầy Thái Văn Sự (sinh năm 1976) trở về quê Quảng Ngãi công tác và từng đạt nhiều thành tích cá nhân tại các giải võ thuật của tỉnh và toàn quốc. Đặc biệt là tấm Huy chương Đồng SEA Games 18 trong đoàn vận động viên môn võ Muay Thái tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 1997. Năm 2001, thầy Sự chuyển vào Lâm Đồng công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng, giảng dạy môn GDTC và môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh (QPAN), kiêm Tổ phó tổ Hóa - Sinh - Thể dục và huấn luyện đội tuyển TDTT của trường.

Ngoài kết quả về giảng dạy các năm học tỷ lệ học sinh luôn đạt 90% trở lên khá giỏi, không có trường hợp học sinh không đạt yêu cầu, thầy Thái Văn Sự đã phát hiện, huấn luyện được nhiều học sinh của trường đạt nhiều thành tích thi đấu TDTT của tỉnh. 13 năm liền đạt giải Nhất toàn đoàn trong Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Lâm Đồng (2006 - 2018); 10 năm liền đoạt giải Nhất Giải Việt dã Sacombank cùng nhiều thành công khác trong các môn võ thuật như taekwondo, võ cổ truyền, boxing, vovinam... hoặc Hội thi Festival các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc các kỳ. Năm 2005, học sinh nhà trường tham gia Hội thao GDQP khu vực miền Nam, năm học 2012 - 2013 và 2016 - 2017 học sinh của trường đại diện học sinh tỉnh Lâm Đồng tham gia Hội thao GDQP toàn quốc và đoạt nhiều huy chương cá nhân và đồng đội...

Vừa giới thiệu được nhiều học sinh tham gia các đoàn vận động viên của ngành GDĐT tỉnh, thầy Sự còn đảm nhận vai trò huấn luyện các học sinh có năng khiếu thể thao thi đấu hoặc thi vào các trường đại học TDTT. Với những thành tích này, năm học 2016 - 2017 thầy Thái Văn Sự được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen về công tác GDTC...

Tháng 8/2018, thầy Thái Văn Sự được điều động về Sở GDĐT Lâm Đồng đảm nhận công tác GDTC và giáo dục dân tộc. Với vị trí mới, thầy tham mưu lãnh đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả cho ngành GDĐT tỉnh. Năm 2018, tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần VIII, xếp thứ 3 toàn đoàn; năm 2019, tham gia Giải Bóng đá học sinh tiểu học toàn quốc Cúp Milo đoạt huy chương Đồng (HCĐ); năm 2020, tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; năm 2021, tổ chức thành công Giải thể thao học sinh cấp tỉnh; năm 2022, tổ chức thành công Đại hội TDTT ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng lần IX và Giải Bơi học sinh phổ thông tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. Đặc biệt, năm 2022, đảm nhận trưởng đoàn vận động viên của ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng, thầy Thái Văn Sự cùng đoàn gặt hái rất nhiều thành tích cao các giải đấu. Đó là 22 huy chương Vàng (HCV), 29 huy chương Bạc (HCB), 30 HCĐ Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần IX. Đó là các giải toàn quốc như giải Ba, Giải Bóng đá học sinh tiểu học; 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ Giải Điền kinh, Giải Bơi học sinh; 1 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ và Cờ Khuyến khích toàn đoàn Giải Vovinam học sinh phổ thông; 2 HCB, 3 HCĐ tại Hội thao Người giáo viên Nhân dân...

• NHIỀU YẾU TỐ TÍCH HỢP NÊN THÀNH QUẢ

Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng, nhận xét thầy giáo Thái Văn Sự là người tâm huyết, đam mê với chuyên môn và đã đóng góp vai trò quan trọng về những thành tích xuất sắc của bộ môn GDTC cũng như các giải đấu TDTT của ngành. Năm học 2021 - 2022, thầy Thái Văn Sự tiếp tục nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đổi mới giáo dục. Còn thầy giáo Nguyễn Xuân Trường (Trường Tiểu học và THCS Tà Hine) huấn luyện viên trưởng đoàn vận động viên học sinh thi đấu giải bóng đá toàn quốc nói: “Được tham gia cộng tác với thầy Sự, tôi cảm nhận thầy là người tâm huyết và tạo cơ hội để anh em huấn luyện viên cũng như các vận động viên được phát huy hết năng lực và tài năng của mỗi người. Công bằng trong lựa chọn học sinh và luôn bám sát, động viên khích lệ trong thi đấu. Ở thầy Sự, khả năng quyết đoán, luôn thăm nắm tình hình, luôn xây dựng mối đoàn kết và chỉ đạo rất kịp thời là những phẩm chất nổi bật..”.

Thầy Thái Văn Sự cũng chia sẻ với chúng tôi những bài học kinh nghiệm về kết quả của môn GDTC nói chung cũng như phong trào thi đấu TDTT. Là giáo viên, việc đầu tiên là niềm đam mê là then chốt tại cơ sở để tham mưu đúng và kịp thời theo đó xây dựng phong trào bài bản, phát huy thế mạnh của đơn vị. Giáo viên cần có định hướng về môn GDTC, chịu khó học hỏi tìm hiểu những bộ môn mới, phát hiện được học sinh để tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, có kế hoạch bồi dưỡng nghiêm túc... Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn GDTC là môn học bắt buộc do đó sự vượt khó về điều kiện cơ sở vật chất cũng là yếu tố luôn quan trọng mới đạt hiệu quả, chất lượng... Còn trong thi đấu, theo thầy Thái Văn Sự để đạt thành tích cao cần nhiều yếu tố như: tổ chức tốt giải cơ sở; xây dựng kế hoạch tập luyện sớm, nề nếp, bài bản về kỹ thuật và chiến thuật; chọn đúng khả năng của học sinh. Còn huấn luyện viên cần tiếp cận và nhiệt tình với vận động viên để đảm bảo huấn luyện có chất lượng. Trong thi đấu, yếu tố an toàn đặt lên hàng đầu; tinh thần đoàn kết đồng đội; không tạo áp lực thành tích mà biết nắm bắt tình hình nội bộ cũng như đối phương để động viên các thành viên và lên phương án hợp lý nhất...

MINH ĐẠO