Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đáp ứng các yêu cầu chống lũ

(QC-LĐ online) - Ngày 8 - 9/9, tại Lâm Đồng, đoàn công tác của Bộ Công thương đã đi kiểm tra thực địa công tác an toàn đập, hồ chứa Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 do Công ty Thủy điện Đồng Nai quản lý (đây là đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1).

Đoàn công tác kiểm tra thân đập thủy điện Đồng Nai 4

Buổi kiểm tra do ông Phạm Trọng Thực – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đại diện Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1, các chuyên gia về thủy điện.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết: Công ty thực hiện kiểm tra thường xuyên hàng tuần, hàng quý, trước mùa mưa hàng năm, ngay sau khi có mưa, lũ lớn trên lưu vực, kết thúc mùa mưa bão hàng năm, Công ty đều tiến hành kiểm tra bằng mắt thường và lập báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa gửi các ban ngành theo dõi.

Đoàn công tác kiểm tra số liệu quan trắc tự động công trình thủy điện Đồng Nai 3 được thu thập về Phòng điều khiển Trung tâm (Công ty Thủy điện Đồng Nai

Về kết quả quan trắc đập thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, Công ty quan trắc chuyển dịch theo chu kỳ 2 đợt/năm. Công ty quan trắc trong thân đập tự động 1 lần/ngày; đo thấm 10 ngày/lần; đo tay kiểm tra hệ thống quan trắc tự động 1 lần/tháng.

Các thiết bị vận hành đập bao gồm: Cẩu trục chân đê, thiết bị nâng hạ van cung, máy diezen, hệ thống camera, đường điện 22kV cấp điện cho đập tràn, hệ thống đèn chiếu sáng, ca nô… được Công ty kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra trước mùa mưa bão. Tình trạng tất cả các thiết bị hiện đang hoạt động tốt.

Hàng năm, trước mùa mưa bão, Công ty thực hiện kiểm tra đóng mở cửa van đập tràn và kiểm tra toàn bộ thiết bị vận hành đập. Ngày 29/4/2022, kiểm tra đối với đập Đồng Nai 4 và ngày 11/05/2022, kiểm tra đối với đập Đồng Nai 3.

Ông Phạm Trọng Thực – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Trong công tác bảo vệ đập, Công ty bố trí ca trực vận hành, chốt trực bảo vệ an ninh 24/24 giờ đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Hàng quý, Công ty sử dụng ca nô đi kiểm tra toàn bộ khu vực lòng hồ và giám sát các hoạt động diễn ra trên hồ. Các hoạt động đánh bắt cá, sinh hoạt của các hộ dân sinh sống trên lòng hồ nằm ngoài phạm vi 500 m bảo vệ đập. Các hoạt động này nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, tự do đánh bắt, sinh hoạt trên phạm vi lòng hồ ngoài 500 m bảo vệ đập, không ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận hành của hồ chứa. Các hộ gia đình này do địa phương quản lý và chấp hành theo quy định pháp luật của nhà nước.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra và kết quả quan trắc cho thấy đập Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 đảm bảo an toàn vận hành, hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 ổn định, đảm bảo điều tiết, chống lũ.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Công ty Thủy điện Đồng Nai đã thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, đáp ứng yêu cầu quản lý. Tại thời điểm kiểm tra bằng mắt thường cho thấy đập, hồ chứa thuỷ điện Đồng Nai 3 và thủy điện Đồng Nai 4 đang ở trạng thái làm việc bình thường.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai báo cáo tại buổi kiểm tra

Để tiếp tục duy trì trạng thái an toàn, ổn định lâu dài cho công trình, Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục thực hiện các quy định trong Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 8/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với địa phương trong công tác quản lý vận hành và phòng chống thiên tai. Công ty có kế hoạch cải tạo máng đo thấm để không bị ảnh hưởng bởi tác động thời tiết;

Ngoài ra, Công ty tiếp thu góp ý của các thành viên Tổ tư vấn kỹ thuật để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý an toàn công trình.

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 có ông suất 180 MW gồm 2 tổ máy; hồ chứa có dung tích 1,69 tỷ m3.

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 có ông suất 340 MW gồm 2 tổ máy; hồ chứa có dung tích 332,1 triệu m3.

KIM THÁI