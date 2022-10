Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành sản lượng năm 2022 trước 65 ngày

(QC-LĐ online) - Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNGENCO1, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao độ của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai, vào lúc 22h50 ngày 26/10, Công ty Thuỷ điện Đồng Nai đã sản xuất được 1621,1 triệu kWh điện, chính thức về đích trước kế hoạch sản lượng điện do Tổng công ty Phát điện 1 giao năm 2022 (1621 triệu kWh) trước 65 ngày.

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 và trạm phân phối 220 kV Từ đầu năm 2022 đến nay, ngoài yếu tố quan trọng là tình hình thủy văn khá thuận lợi thì phải kể đến vai trò của lực lượng sản xuất đã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, đảm bảo khai thác 4 tổ máy an toàn, liên tục, đạt hiệu suất cao, thực hiện linh hoạt kế hoạch huy động của A0. 10 tháng đầu năm 2022, không có sự cố dừng tổ máy nhờ thực hiện tốt các công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa và lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo sát, đúng trong công tác sản xuất và dự báo thủy văn.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai (người ngồi) kiểm tra hệ thống SCADA nâng cấp trong năm 2022

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn quan tâm thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ các tổ máy, hệ thống thiết bị của Nhà máy, đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị, xử lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, rút ngắn thời gian dừng máy, sẵn sàng vận hành cũng như nghiêm túc triển khai công tác PCTT-TKCN, tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Đặc biêt, đó là sự phối hợp thực hiện tốt với chính quyền địa phương trong công tác cung cấp nước chống hạn và nước sinh hoạt trong mùa khô, phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình, góp phần đáng kể trong việc cắt, giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa mưa năm nay.

Phân xưởng Sửa chữa kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị

Trong công tác sản xuất điện năng và quản trị doanh nghiệp, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng mới nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay, Công ty đã xây dựng chương trình giám sát trực tuyến nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, đưa các thông tin lên nền tảngBig Data cơ sở dữ liệu giám sát Online, Web; xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công tác vận hành... Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay đã có 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, với việc tạo dung tích phòng lũ lớn ở đầu mùa, đến nay công ty chưa xả điều tiết qua tràn, thực hiện vận hành hồ theo đúng quy trình liên hồ chứa, tối ưu lượng nước về hồ qua tua bin để phát điện, góp phần tham gia cắt, giảm lũ hiệu quả cho hạ du.

Từ nay đến cuối năm 2022, Công ty sẽ thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa Thuỷ điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định của Quy trình do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành; thực hiện nghiệm lệnh vận hành của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lâm Đồng; đảm bảo tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện, cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cho nhân dân khu vực hạ du trong năm tới; vận hành đảm bảo các hạng mục công trình, thiết bị an toàn tuyệt đối và sẵn sàng vận hành phát điện.

Công tác bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh luôn được triển khai thường xuyên

Vận hành an toàn các tổ máy phát điện tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3

Có được kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia nhiệt tình phong trào thi đua của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai. Việc về đích sản lượng sớm trước 65 ngày sẽ góp phần tạo động lực cho cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục phấn đấu để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm 2022 đã được Tổng công ty phát điện 1 giao.

PV