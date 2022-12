Công ty Nhôm Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

(LĐ online) - Ngày 24/12, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

Diễn tập ứng phó sự cố về hóa chất tại Nhà máy Alumin

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đồng chí là lãnh đạo các ban chuyên môn của TKV.

Năm 2022, Công Nhôm Lâm Đồng sản xuất đạt 735.200 tấn alumin quy đổi, đạt 113,1% kế hoạch và bằng 101,2% năm 2021. Có được kết quả đó là nhờ cải thiện và duy trì vận hành công suất các dây chuyền sản xuất alumin ở mức tải cấp liệu hòa tách 960 m3/h (thay vì 940 m3/h trước đó); dây chuyền nung đã thiết lập và duy trì vận hành tốt ở mức tải trên 2.000 tấn/ngày. Năm 2022, Công ty đã hoàn thiện và đưa vào vận hành tự động lò hơi số 2, như vậy cả 2 lò hơi của nhà máy nhiệt điện đã vận hành tự động hoàn toàn. Tại lò nung đã cải tạo, thử nghiệm thành công việc áp dụng công nghệ sử dụng khối phân tán liệu, góp phần tăng công suất nung.

Đi đôi với sản xuất trên lĩnh vực tiêu thụ, năm 2022, hầu hết các sản phẩm alumin, hydrat sản xuất ra đến đâu, tiêu thụ đến đó. Cụ thể sản lượng alumin tiêu thụ đạt 685.500 tấn, đạt 112,4% kế hoạch tăng 4,2% so với năm 2021. Nhờ vậy năm 2022, Công ty đã nâng mức tổng doanh thu lên con số 3.515 tỷ đồng, đạt 131,3% kế hoạch, bằng 130,7% năm 2021; tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước trên 270,4 tỷ đồng, đạt 108,2% kế hoạch; tổng lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh là 55,4 tỷ đồng, đạt trên 246,2% kế hoạch đề ra.

Đến cuối năm 2022, Công ty có tổng số 1.328 cán bộ, công nhân viên (giảm 30 người so với đầu năm). Theo đó, thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,7% so với năm 2021.

Lãnh đạo cũng như cán bộ, công nhân viên Công ty Nhôm Lâm Đồng luôn ý thức sâu sắc rằng: Muốn sản xuất, kinh doanh phát triển trước hết phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, kiên quyết khổng để xảy ra sự cố về môi trường và mất an toàn lao động. Vì vậy, năm 2022 Công ty tiếp tục lắp đặt thêm các hệ thống quan trắc để tăng cường giám sát bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nâng cao chất lượng báo cáo kết quả online theo quy định mới của Chính phủ. Theo đó, không ngừng nâng cao tư duy về tác phong công nghiệp và 5S để cán bộ, công nhân viên thấy được lợi ích hơn và triển khai quyết liệt hơn.

Trong công tác chuyển đổi số tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng như hoàn thành quy hoạch tổng thể hệ sinh thái chuyển đổi số và phát triển thêm một số phần mềm (phần mềm xây dựng kế hoạch, phần mềm nghiệm thu, phần mềm khoán nội bộ, phần mềm quản trị nhân sự) và đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa các quy trình, quy định và hệ thống quản lý, hoàn thành việc đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và duy trì Vilas 875 theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017. Cùng với đó, Công ty không ngừng đẩy mạnh thực hiện chương trình tối ưu hóa và chuẩn hóa các công đoạn sản xuất, các mặt quản lý, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tại Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Tổng giám đốc TKV. Đồng chí đã biểu dương khen ngợi những thành tích mà tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty đã đạt được trong năm. Đồng thời đề nghị năm 2023, Công ty ngay từ đầu năm phải xây dựng kế hoạch điều hành linh hoạt, có giải pháp để đẩy mạnh tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiếp tục nghiên cứu rà soát các giải pháp công nghệ để tiết giảm các chỉ tiêu công nghệ, rà soát để ban hành bộ định mức lĩnh vực sản xuất alumina để tăng cường công tác quản trị, tiếp tục rà soát các giải pháp để nâng cao công suất.

Năm 2023, Công ty Nhôm Lâm Đồng sẽ tập trung quản trị tốt công nghệ, duy trì vận hành ổn định, hiệu quả, an toàn dây chuyền sản xuất, phấn đấu sản xuất theo kế hoạch điều hành đạt 740.000 tấn alumin/năm.

NGUYỄN THÀNH