Hình ảnh Lễ Khai mạc Đại hội khỏe 'Vì An ninh Tổ quốc' năm 2020

Sáng 1/8, Bộ Công an tổ chức Khai mạc Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ VIII. Đại hội khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm/lần, là sự kiện thể thao lớn của ngành công an.



Khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh diễu hành tại Hà Nội lễ khai mạc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khối Cảnh sát huấn luyện cảnh khuyển của Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (C69) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an diễu hành tại Hà Nội lễ khai mạc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các chiến sỹ khối Cảnh sát cơ động tham gia diễu hành tại Hà Nội lễ khai mạc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cảnh sát cơ động biểu diễn các bài khí công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh biểu diễn đổ nhào nhặt đồ vật, công cụ hỗ trợ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cảnh sát cơ động biểu diễn các bài võ thuật sử dụng dùi cui. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khối cảnh sát đặc nhiệm diễu hành tại lễ khai mạc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khối Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễu hành tại Hà Nội lễ khai mạc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua cho đại diện các đoàn tham dự Đại hội khỏe. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



(Theo Vietnam+)