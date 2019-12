Tập trung nhân lực, phương tiện để dập tắt đám cháy tại bãi rác Cam Ly

(LĐ online) - Sáng 28/12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình cho biết thành phố đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, tập trung nhân lực, phương tiện để dập tắt đám cháy tại bãi rác Cam Ly…

Hiện trường vụ cháy ở bãi rác Cam Ly

Theo ông Võ Ngọc Trình, ngay sau khi nhận được tin báo cháy tại bãi rác Cam Ly (xảy ra từ tối ngày 22/12, không phải ngày 23/12 như thông tin trước đó Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt cung cấp), lãnh đạo TP Đà Lạt đã yêu cầu Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt (đơn vị chủ quản bãi rác Cam Ly) khẩn trương triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình bãi rác dốc đứng, gió thổi mạnh, lượng rác nhiều dẫn đến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Còn về nguyên nhân gây cháy, theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt: Rất có thể do người dân xử lý thực bì ở rừng rồi cháy lan sang bãi rác, hoặc cũng có thể do lửa từ than tổ ong có lẫn trong chất thải gây ra vụ cháy. Về biện pháp đối phó với vụ cháy ở bãi rác Cam Ly, hiện nay ngoài lực lượng PCCC chuyên nghiệp của Công an tỉnh, thành phố còn yêu cầu Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt điều động toàn bộ nhân lực, phương tiện để tập trung dập tắt lửa, nổ lực trong ngày nay phải cơ bản xử lý dứt điểm đám cháy.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng điều động lực lượng, phương tiện để dập lửa

Trước đó như Báo Lâm Đồng đã thông tin , vụ cháy cháy tại bãi rác Cam Ly diễn ra trong suốt nhiều ngày qua, làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của các khu dân cư trong vùng. Không chỉ vậy, khói từ vụ cháy theo hướng gió tràn vào thành phố, gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, mỹ quan đô thị của thành phố du lịch.

Tại hiện trường vụ cháy, dù lửa đã lan ra toàn bộ bãi rác, nhưng đơn vị chủ quản vẫn chỉ sử dụng một vòi nước từ xe bồn để khống chế đám cháy, biện pháp xử lý này chưa phát huy được tác dụng.

Khói từ vụ cháy bãi rác Cam Ly và xử lý thực bì tràn vào nội đô Đà Lạt

Theo UBND TP Đà Lạt, bãi rác Cam Ly hình thành từ năm 1975, đến năm 2013, đã có lượng rác lên tới 700.000 tấn. Chỉ tính từ năm 2013, đến nay bãi rác này có thêm 400.000 tấn chất thải, dẫn đến quá tải. Không chỉ vậy, năm 2015, bãi rác này được Thủ tướng Chính phủ “liệt” vào danh sách gây ô nhiễm trầm trọng, cần phải đóng cửa. Tuy nhiên, hiện nay đây vẫn là nơi chứa chất thải chính của TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, một phần nhỏ chất thải còn lại được đưa xuống Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 25km.

THỤY TRANG