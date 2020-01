Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Đang lưu thông trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Mađaguôi huyện Đạ Huoai) thì chiếc xe khách giường nằm bị bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến giao thông trên Quốc lộ 20 bị ách tắc, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hơn 3 km. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngọn lửa bùng phát, bao trùm toàn bộ chiếc xe

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 17 giờ 20 phút ngày 12/1/2020 đoạn qua Khu du lịch rừng Mađaguôi (thuộc địa phận Tổ dân phố 1, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai). Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm của nhà xe Hoà Hiệp do tài xế Sơn Ngọc Thành (43 tuổi, ngụ tại An Giang) điều khiển chở hơn 15 hành khách đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi vị trí trên thì bị nổ lốp. Ngay sau đó, ngọn lửa phát ra dưới gầm xe và bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, tài xế và phụ xe nhanh chóng hô hoán hành khách thoát ra ngoài an toàn; đồng thời, dùng bình chữa cháy mi ni khống chế ngọn lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai và Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an Lâm Đồng (đóng tại huyện Đạ Tẻh) đã nhanh chóng điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, nhưng chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung.