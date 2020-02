Doanh nghiệp trang bị máy đo thân nhiệt phòng chống nCoV

(LĐ online) - Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Bảo Lộc đã đi vào hoạt động trở lại bình thường. Để đảm bảo sức khỏe nhằm duy trì hiệu quả, năng suất làm việc cho người lao động, các công ty, doanh nghiệp đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây nên. Ngoài những biện pháp phòng chống nCoV theo hướng dẫn của ngành y tế, có doanh nghiệp còn trạng bị cả máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe cho người lao động khi tới làm việc.

Công ty TNHH First Team Việt Nam (Khu công nghiệp Lộc Sơn) kiểm tra thân nhiệt bằng máy soi hồng ngoại và phát khẩu trang y tế cho người lao động khi tới Công ty làm việc

Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức phòng chống nCoV, các công ty, doanh nghiệp còn phát khẩu trang y tế miễn phí cho người lao động; quán triệt việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc, rửa tay bằng xà phòng…

Ghi nhận tại Công ty TNHH First Team Việt Nam (Khu công nghiệp Lộc Sơn), doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn nhất tại TP Bảo Lộc, với hơn 1.300 công nhân. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn TP Bảo Lộc có 2 chuyên gia người Trung Quốc tới làm việc sau kỳ nghỉ tết. Do vậy, công tác phòng chống nCoV được Công ty đặc biệt qua tâm. Ngoài việc tiến hành cách ly theo dõi, giám sát 2 chuyên gia người Trung Quốc, Công ty này còn trang bị cả máy đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại để kiểm tra sức khỏe trực tiếp cho người lao động tới làm việc. Bà Lê Huyền Anh - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty First Team Việt Nam, cho biết: “Việc phòng chống nCoV nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống nCoV theo khuyến cáo của ngành y tế cả trong lúc làm việc, đi lại và sinh hoạt. Đặc biệt, Công ty đã trang bị 2 máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe cho tất cả người lao động khi đến làm việc. Riêng đối với 2 chuyên gia người tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) trở lại sau kỳ nghỉ tết, Công ty đã báo cáo với ngành y tế Bảo Lộc và đang tiến hành cách ly, giám sắt chặt chẽ. Hiện, 2 chuyên gia này sức khỏe bình thường, chưa có dấu hiệu gì đáng nghi ngại”.

Theo bà Phạm Thị Tư - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Bảo Lộc, hiện toàn TP Bảo Lộc đang có hơn 3.800 người lao động làm việc tại 58 công ty, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP. Trong đó, có 10 doanh nghiệp có số lượng lao động lớn từ 100 - 1.300 lao động/đơn vị. Vì vậy, LĐLĐ TP phố đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các biện pháp phòng chống nCoV tại các doanh nghiệp. “Để thực hiện tốt công tác phòng chống nCoV, ngoài việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, chúng tôi còn yêu cầu các công đoàn cơ sở báo cáo việc triển khai phòng chống dịch bệnh hàng ngày; đồng thời, chúng tôi còn tăng cường việc kiểm tra, nắm tình hình đảm bảo quyền lợi, chế độ của doanh nghiệp và người lao động” – bà Phạm Thị Tư cho biết.

KHÁNH PHÚC