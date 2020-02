Hợp đồng mua Chloramin B nhưng lại nhận Super – Chlor để phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND TP Bảo Lộc đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương cùng vào cuộc làm tốt công tác phòng, chống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe Nhân dân. Trong đó, có việc cấp kinh phí dự phòng của địa phương để mua thuốc sát trùng phun xịt tiêu độc, khử trùng phòng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Phiếu xuất kho và nhận hàng giữa các bên ghi tên hàng hóa là Chloramin B 70%

Theo đó, UBND TP Bảo Lộc giao ngành y tế phối hợp với các cơ quan đặt mua 1.000 kg thuốc sát trùng. Trên cơ sở này, Trung tâm Y tế TP đã liên hệ với Công ty TNHH Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Phúc An (gọi tắt là Công ty Phúc An, trụ sở đóng tại Buôn Nao A, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để mua thuốc sát trùng phun xịt tiêu độc, khử trùng.

Theo phiếu xuất kho của Công ty Phúc An ngày 8/2/2020, Công ty này đã xuất 1.000 kg Chloramin B 70% (trọng lượng 40 kg/thùng) cho đơn vị nhận hàng là Trung tâm Y tế và Phòng Y tế Bảo Lộc ký nhận. Phiếu xuất kho này do đại diện bên giao là ông Võ Phúc – Giám đốc Công ty Phúc An ký đóng dấu. Phía nhận có cán bộ Trung tâm Y tế và Phòng Y tế Bảo Lộc ký nhận.

Tuy nhiên, trên thực tế, thuốc khử trùng mà Công ty Phúc An bàn giao không phải là Chloramin B, mà là Calcium Hypochlorite 70% min (Super – Chlor). Mặc dù, Công ty Phúc An giao thuốc sát trùng không đúng như trong phiếu xuất kho, nhưng phía nhận vẫn ký nhận như không có chuyện gì. Sau khi nhận hàng, toàn bộ 1.000 kg thuốc sát trùng Super – Chlor được chuyển đến lưu tại kho trong Trạm Y tế Phường 2 (TP Bảo Lộc).

Theo báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc, 1.000 kg thuốc sát trùng nhận từ Công ty Phúc An đã được cấp phát cho Đội Y tế Dự phòng và 11 trạm y tế xã, phường phun xịt tiêu độc khử trùng các khu vực công cộng, trường học và các khu công sở trên địa bàn. Hiện, tổng số thuốc đã xuất kho cấp phát cho các đơn vị phun xịt tiêu độc khử trùng là 360 kg. Trong lúc cấp phát thuốc cho các đơn vị, trên bảng cấp phát hóa chất của Trung tâm Y tế Bảo Lộc vẫn ghi là Chloramin B 70%.

Cán bộ Trung tâm Y tế Bảo Lộc thừa nhận, toàn bộ thuốc sát trùng mà Trung tâm nhận từ Công ty Phúc An là Super – Chlor, chứ không phải là Chloramin B 70%. Trong khi đó, ông Phan Sĩ Long – Giám đốc Trung tâm Y tế Bảo Lộc lại cho rằng: “Nó chỉ là bình thường thôi mà. Nhưng các anh hỏi là đúng, không sai đâu. Nếu đúng như vậy thì hợp đồng mua bán này không phù hợp, nó chỉ phù hợp trong tình hình khẩn cấp chống dịch thôi. Vấn đề này chúng tôi cảm ơn và chúng ta sẽ làm việc theo pháp luật. Những thông tin vừa nhận được, chúng tôi sẽ có văn bản trả lời cho các vị. Giờ tôi bận họp rồi”.

Số Calcium Hypochlorite 70% mà Trung tâm Y tế Bảo Lộc nhận từ Công ty Phúc An đang lưu tại tại Trạm Y tế Phường 2

Theo ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. “UBND TP Bảo Lộc đã cấp kinh phí và giao các ngành chức năng hợp đồng mua thuốc sát trùng để phun xịt tiêu độc khử trùng. Với thông tin các anh trao đổi, TP sẽ cho kiểm tra ngay vào ngày mai 18/2 về chất lượng, chủng loại, giá cả, tính năng và tác dụng của thuốc sát trùng vừa mua phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố” – ông Đoàn Kim Đình khẳng định.

HẢI ĐƯỜNG