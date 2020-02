Kịp thời khống chế đám cháy bùng phát tại Công ty may Nhà Bè

(LĐ online) - Nhận được tin báo, 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã có mặt tiếp cận hiện trường kịp thời khống chế không để lửa bùng phát sang các kho chứa, khu nhà xưởng bên cạnh của Công ty CP may Nhà bè.

Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế đám cháy

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 10/2, nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty CP may Nhà Bè (tại Cụm công nghiệp Lộc Phát) phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc đã phát hiện đám cháy bùng phát tại kho chứa vải vụn. Ngay lập tức, lược lượng PCCC tại chỗ của Công ty may Nhà Bè đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini lao vào dập lửa; đồng thời, thông báo vụ việc tới lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC khu vực 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại TP Bảo Lộc) đã kịp thời điều 3 xe cứu hỏa cùng hơn 20 chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Bảo Lộc tiếp cận hiện trường tiến hành công tác chữa cháy, cứu hộ. Với tinh thần trách nhiệm cao, sau hơn 30 phút nỗ lực, ngọn lửa đã được lực lượng PCCC khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại nặng, nhưng hàng tấn vải vụn cùng hàng trăm thùng giấy cát tông bên trong kho đã bị thiêu rụi hoàn toàn; kho chứa vải vụn cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

K.PHÚC