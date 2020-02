Tăng cường công tác tuần tra tại các xã vùng ven Đà Lạt

(LĐ online) - Sáng 26/2, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt phối hợp với lực lượng công an xã triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Tà Nung (TP Đà Lạt).

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an xã Tà Nung kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo đó, kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 20/2 đến hết ngày 31/12 và áp dụng trên địa bàn 4 xã: Tà Nung, Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành.

Trung tá Mai Xuân Huệ - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an Đà Lạt cho biết nhằm đảo bảo trật tự ATGT trên địa bàn các xã của thành phố, hạn chế thấp nhất vấn đề về tai nạn giao thông, tránh xảy ra ở các vùng quê, Đội CSGT Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch, chuyên đề phối hợp cùng với lực lượng công an xã ra quân tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, trên lĩnh vực xử phạt hành chính, tập trung một số lỗi thường dẫn đến tai nạn giao thông như: Đi không đúng phần đường quy định, chạy quá tốc độ và vi phạm nồng độ cồn.

Được biết, trước khi ra quân, Đội CSGT Công an đã tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và cấp phát mỗi xã 5.000 tờ rơi; trong đó, có tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và đặc biệt lưu ý về một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Lạt dễ xảy ra ùn tắc giao thông.

Đây cũng là kế hoạch thường xuyên và liên tục của lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt, vừa tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vừa kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là khu vực tập trung đông người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm 5-10% số vụ, người chết và người bị thương khi tham gia giao thông.

