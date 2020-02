Tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất công vụ

Ngày 20/2, UBND Phường 3 (TP Đà Lạt) cho biết đã tháo dỡ xong công trình xây dựng trái phép của ông L.B.T tại khu tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng (đường Lương Thế Vinh, Phường 3).

Theo đó, sau khi làm việc với Phòng Hậu cần Công an tỉnh Lâm Đồng, các bên liên quan đã xác định công trình xây dựng trái phép của ông L.B.T có tổng diện tích 144 m2 có kết cấu gồm: móng, dầm bê tông cốt thép, tường gạch... Đặc biệt, công trình trái phép của ông T. nằm trên đất an ninh, quốc phòng do Công an tỉnh Lâm Đồng quản lý nên đã vi phạm trật tự xây dựng (xây dựng công trình mới không phép trên đất không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt).

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện đang hoàn tất các thủ tục để xử lý vi phạm của ông L.B.T theo quy định của ngành, đồng thời yêu cầu ông T. trả lại hiện trạng ban đầu của ngôi nhà.

Như Báo Lâm Đồng đã thông tin, năm 2002, ông T. được cấp ngôi nhà công vụ tại khu tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo quy định, những người sống tại khu tập thể này hằng năm nếu muốn cơi nới thêm phòng ốc phải xin phép chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và chỉ được xây dựng trong phạm vi nhỏ cho phép. Tuy nhiên, ông T. đã đập bỏ hết căn nhà công vụ và xây thành một căn nhà mới.

C.THÀNH