Xử lý 1 trường hợp tung tin giả về vi rút Corona

(LĐ online) - Ngày 1/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin vừa tiến hành triệu tập chị N.H.M.T (29 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt), để làm rõ thông tin đăng tải sai sự thật về dịch bệnh vi rút Corona (nCoV) trên trang Facebook cá nhân.

Công an đang làm việc với chị T., chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật về virus nCoV

Theo thông tin ban đầu, ngày 31/1, chị N.H.M.T đã đăng trên trang cá nhân với nội dung: “Sáng nay ở Đà Lạt cũng có một người bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm corona rồi nha mấy chế...”. Trưa cùng ngày, chủ tài khoản facebook này đã tự xóa bài viết. Tuy nhiên, thông tin trên đã làm cho nhiều người hoang mang, lo lắng.

Trước thông tin sai sự thật trên, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập chị N.H.M.T lên làm việc. Tại trụ sở Công an, chị N.H.M.T trình bày, sáng cùng ngày có nghe mẹ ruột đi ăn sáng về kể tại Đà Lạt có một người nghi ngờ bị nhiễm virus Corona đã bị cách ly để điều trị nên liền viết lên trang cá nhân với mục đích cảnh báo mọi người. Sau khi biết thông tin trên là sai sự thật, chị N.T.M.T đã chủ động gỡ bỏ. Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sở để xử lý chị N.T.M.T theo quy định.

C.THÀNH