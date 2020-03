Bảo Lâm bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách

(LĐ online) - Sau một thời gian khởi công xây dựng, ngày 13/3, tại xã Lộc An, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm tổ chức lễ bàn giao 04 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo là bà Ka Bồn (Thôn 7), bà Trần Thị Hồng Vân (thôn An Bình) và 2 gia đình chính sách là ông Trần Đức Liêm (Thôn 2) và ông Hoàng Văn Thành (thôn An Hòa). Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng từ 40 đến 90 m2. Thông qua Qũy vì người nghèo của huyện Bảo Lâm, Ngân hàng Nam Á tỉnh Lậm Đồng hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà là 50 triệu đồng, còn lại gia đình vận động thêm kinh phí và ngày công lao động để xây dựng.

Ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nam Á tỉnh Lậm Đồng đã trao biển tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách xã Lộc An

Tại lễ bàn giao, ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nam Á tỉnh Lậm Đồng đã trao quyết định bàn giao nhà cho các gia đình; đồng thời, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm lãnh đạo Ngân hàng Nam Á tỉnh Lậm Đồng và chính quyền địa địa phương xã Lộc An trao quà của đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy cho các hộ nghèo và gia đình chính sách xã Lộc An

Dịp này, ngoài việc vận động Ngân hàng Nam Á tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao tặng 4 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách của xã Lộc An.

QUỐC TUẤN