Hàng triệu tấn alumin, khoáng sản và nông, lâm sản của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đến Cảng biển Quốc tế Vĩnh Tân (Bình Thuận) sẽ được lưu thông nhanh hơn, thuận tiện hơn nếu như QL 28 - 28B được Chính phủ đầu tư nâng cấp, mở rộng từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2026. Nếu hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn chỉnh sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khi vận chuyển hàng hóa, mở ra hướng phát triển bền vững cho cung đường “Tam giác du lịch” Lâm Đồng - Bình Thuận - TP Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh.

Trăn trở tuyến đường 28 và 28B

Từ tiếng nói tâm huyết của hơn 3 triệu cử tri và Nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng - Đăk Nông - Bình Thuận, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 3 tỉnh đã tổ chức khảo sát thực trạng tuyến QL28 - 28B. Qua đó, phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, gửi tiếng nói đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường trên bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026.

Nhiều đoạn đường đèo dốc, đường cong nằm, bán kính nhỏ nên việc vận chuyển hàng hóa trên QL28B tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng

Quốc lộ 28 và 28B đi qua địa phận 3 tỉnh trên là công trình hết sức quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mở ra nhiều hướng phát triển bền vững trong tương lai, rút ngắn khoảng cách phục vụ đi lại của Nhân dân và vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Đặc biệt, thúc đẩy xu hướng phát triển dịch vụ logistics trong thời kỳ mới. Tức là vòng tròn bao gồm các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất. Tạo thành chuỗi các hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Và, nếu làm tốt logistics thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển không hề nhỏ, đồng nghĩa với giá thành sản phẩm sẽ được hạ xuống, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và đem về nhiều lợi nhuận cho đất nước, địa phương và doanh nghiệp.

Qua khảo sát thực tế từ ngày 3-5/3/2020 của 3 Đoàn ĐBQH và các thành viên đoàn giám sát đã gióng lên “hồi chuông” về sự xuống cấp nghiêm trọng của QL 28 và 28B. Đây chính một trong những “nút thắt” cần thiết và cấp bách được tháo gỡ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, QL28 và 28B đi qua 3 tỉnh với tổng chiều dài toàn tuyến 308,6 km, có điểm đầu giao QL 1 tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) tới điểm cuối giao QL14 (đường Hồ Chí Minh) tại thị trấn EaTing, huyện Cư Jut (Đắk Nông). Cụ thể, QL28, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Thuận có chiều dài 40,1 km; đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 94,5 km; đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Nông có tổng chiều dài 174 km. Tuyến Quốc lộ 28B qua địa phận 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng với tổng chiều dài toàn tuyến 69 km, có điểm đầu giao QL1 tại Ngã ba Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tới điểm cuối giao QL20 tại Ngã ba Tà Hine, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là cung đường ngắn nhất nối QL20 với QL1A. Mặc dù chiều dài cung đường ngắn, ít cong cua hơn tuyến QL28, QL55, đa số đi qua khu vực rừng núi, ít dân cư, nhưng QL28B trước đây là đường chuyên dùng phục vụ thi công Nhà máy Thủy điện Đại Ninh, có mặt đường hẹp chỉ 5,5 m, chất lượng mặt đường hạn chế. Đặc biệt, đoạn km30-km51 dài 21 km là đèo dốc, đường cong nằm, bán kính nhỏ nên việc vận chuyển hàng hóa của các xe container gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoàn ĐBQH 3 tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng - Đăk Nông khảo sát thực tế dọc tuyến QL28 và 28B

Đầu tư nâng cấp thiếu đồng bộ

Tuy là cung đường “huyết mạch” nối 3 tỉnh với nhau, nhưng việc đầu tư xây dựng, cải tạo và đưa vào sử dung lại theo từng đoạn tuyến khác nhau và không đồng bộ. Hiện trạng đã xuống cấp, hư hỏng nặng; nhiều đoạn đường cua cong, bị thu hẹp, nền đường bong tróc, không đảm bảo an toàn giao thông, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Được biết, tuyến QL28 và 28B hiện giao cho nhiều đơn vị quản lý và khai thác khác nhau. Cụ thể, tuyến QL28, đoạn qua tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng do Cục Quản lý Đường bộ IV quản lý và đoạn qua tỉnh Đắk Nông do Cục Quản lý Đường bộ III quản lý. Tuyến QL28B, đoạn qua tỉnh Bình Thuận do Cục Quản lý Đường bộ IV.1 quản lý và đoạn qua tỉnh Lâm Đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Cũng qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hàng năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đều bố trí vốn bảo trì nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến QL28 và 28B. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng từ lâu nhưng chưa được duy tu, sửa chữa nên xuống cấp rất nghiêm trọng: mặt đường nhựa có đoạn chỉ còn từ 2,5-3,5m, nhiều đoạn đường không còn mặt đường nhựa, nền đường bị xói lở do thiếu hệ thống thoát nước chung toàn tuyến…

Trao đổi về vấn đề này, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Tạo khẳng định: Qua khảo sát thực tế dọc tuyến QL28 và 28B vừa qua, chúng tôi nhận thấy nhiều đoạn đường đã xuống cấp trầm trọng. Cử tri các địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng các tuyến đường này vẫn chưa được xem xét đầu tư nâng cấp. Chính vì vậy, sắp tới chúng tôi sẽ có tiếng nói mạnh mẽ, sát thực tiễn hơn; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành xem xét tính cấp thiết của dự án và sớm phê duyệt đầu tư công từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2026.

NGUYỆT THU