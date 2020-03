Nhận thức rõ tầm quan trọng của cung đường này, Đoàn ĐBQH 3 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định đối với việc đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 28 và 28B trên địa phận 3 tỉnh. * Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Tạo kiến nghị: Việc đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 28 và 28B cũng nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với quan điểm “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước”, và một trong những mục tiêu là“xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển”. Mặt khác, việc đầu tư hoàn thiện cung đường này sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối thuận lợi giữa khu vực sản xuất, vùng nguyên liệu với các đầu mối phân phối đến người tiêu dùng nội địa và xuất nhập khẩu các sản phẩm đặc trưng tại 3 tỉnh như: công nghiệp (alumin và sản phẩm chế biến sâu alumin); nông sản (trà, cà phê, thanh long, bơ, sầu riêng); thủy hải sản; phân bón… Đồng thời, rút ngắn khoảng cách hàng hóa xuất, nhập khẩu của các tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng; đảm bảo an toàn giao thông khu vực Đông Nam Bộ, giảm áp lực giao thông khi hàng hóa xuất khẩu của các tỉnh trong khu vực phải tập trung về các cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) và Gò Dầu (Đồng Nai) qua Quốc lộ 1 và Quốc lộ 55; giảm lưu lượng lưu thông hàng hóa qua tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1. Ngoài ra, còn nhằm phục vụ kết nối phát triển tam giác du lịch Mũi Né - Tà Đùng - Đà Lạt, tuyến du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Biển - Hồ - Núi rất hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế trong tương lai. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến và thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Võ Đình Tín: Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông là tuyến đường huyết mạch của tỉnh thông với đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Đắk Nông cũng như khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, đoạn tuyến từ Gia Nghĩa đi Quảng Khê sang Lâm Đồng có chức năng vận chuyển bô xít - alumin trong thời gian tới khi Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đi vào hoạt động. Đường xuống cấp nghiêm trọng, cộng với thời tiết Tây Nguyên phức tạp, mùa mưa kéo dài, trên tuyến có rất nhiều phương tiện tải trọng lớn tham gia giao thông, việc triển khai đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 28 và 28B là hết sức cần thiết và cấp bách. Danh mục này đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận giao cho các, ngành Trung ương xem xét, giải quyết tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông năm 2018. Đồng thời, cũng là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông năm 2019. Chúng tôi thống nhất kiến nghị đầu tư nâng cấp và mở rộng đồng bộ kết cấu hạ tầng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III trên địa phận 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông. Cụ thể: xem xét ưu tiên bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ toàn tuyến Quốc lộ 28 theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bao gồm các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 28 (đoạn từ Km 19+00 đến Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), chiều dài 161 km, quy mô đường cấp III (ưu tiên khoảng 10 km đường đô thị qua trung tâm thị trấn Di Linh - huyện Di Linh). Trường hợp nguồn vốn khó khăn thì ưu tiên nâng cấp, cải tạo các đoạn tuyến thiết yếu. Trong đó, cần thiết ưu tiên đầu tư đoạn tuyến từ Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đi Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị Phúc: Việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B là hết sức cần thiết, đáp ứng mong đợi của cử tri 3 tỉnh. Đây là trục giao thông theo hướng Đông - Tây ngắn nhất để kết nối cảng biển nước sâu Vĩnh Tân, Bình Thuận với Lâm Đồng. Trục giao thông trọng yếu này nếu được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế biển, kinh tế vùng, giúp 3 địa phương phát triển “Tam giác du lịch” Đà Lạt - Phan Thiết - Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn ĐBQH 3 tỉnh chúng tôi thống nhất và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương quan tâm giúp đầu tư nâng cấp và mở rộng đồng bộ kết cấu hạ tầng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III (đoạn từ Quốc lộ 1 - Quốc lộ 20), chiều dài 69 km. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho lập Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 28 và 28B từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải thống nhất giao cho một đơn vị quản lý và khai thác trên toàn tuyến, tránh trường hợp như hiện nay dẫn đến việc quản lý, duy tu, sửa chữa thiếu đồng bộ, không phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.