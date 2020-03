Ngành công an siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 16/3 đã đồng loạt triển khai các biện pháp, siết chặt kiểm tra, kiểm soát nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Người dân chấp hành nghiêm túc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và cung cấp thông tin cá nhân khi tới làm việc tại trụ sở Công an TP Đà Lạt sáng 16/3

Tại trụ sở Công an các huyện, thành phố, phòng nghiệp vụ…, các chiến sỹ được huy động ngay cổng đơn vị để tiến hành hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo thông tin cá nhân khi liên hệ làm việc. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc người dân tới liên hệ làm việc phải khai báo thông tin cá nhân nhằm phòng tình huống các trường hợp khi tiếp xúc với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 thì việc truy xuất, xác định thông tin phục vụ công tác kiểm tra dịch tễ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khoảng 16 giờ chiều mỗi ngày, trụ sở cơ quan Công an huyện, thành phố trên địa bàn phải được thực hiện phun khử trùng một lượt bằng hoá chất Cloramin B; các đơn vị cũng phải thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để báo cáo hàng ngày về Ban Giám đốc Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tại trụ sở Công an TP Đà Lạt sáng nay, 16/3, công tác kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin cá nhân… được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Người dân tới liên hệ làm việc tại cơ quan Công an đều chấp hành tốt việc khai báo tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại cá nhân. Hiện, mỗi ngày tại trụ sở Công an TP Đà Lạt có khoảng 200 lượt người dân địa phương tới liên hệ làm việc; trong đó có nhiều trường hợp là du khách trong và ngoài nước.

Người dân tới Đội CSGT Công an Đà Lạt làm hồ sơ rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào trụ sở cơ quan Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Lạt tới cơ quan làm việc phải được kiểm tra thân nhiệt

C.THÀNH