Tông trực diện vào xe tải, nam thanh niên bị thương nặng

(LĐ online) - Cú tông trực diện vào xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 20 khiến chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn. Rất may, nam thanh niên điều khiển xe máy được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 28/3 trên Quốc lộ 20 đoạn qua ngã ba giao nhau giữa đường Trần Phú (Quốc lộ 20) và đường Đội Cấn (thuộc địa phận phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe tải do một tài xế ngụ tại thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt. Khi đến vị trí trên, tài xế bật đèn tín hiệu xin vào đường Đội Cấn thì xe máy do nam thanh niên điều khiển (chưa xác định rõ danh tính) lưu thông theo hướng ngược lại đã tông trực diện vào xe tải. Cú tông cực mạnh khiến chiếc xe máy lọt vào gầm và bị xe tải cán qua biến dạnh hoàn toàn. Rất may, nam thanh niên bị hất văng ra ngoài và được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương.

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyện nhân vụ tai nạn.

KHÁNH PHÚC