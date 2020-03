VỤ "HÔ BIẾN" ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH KHU DU LỊCH TRÁI LUẬT

Liên quan vụ “hô biến” đất nông nghiệp thành khu du lịch trái luật tại khu vực đường đèo Mimosa (Phường 10, TP Đà Lạt) như Báo Lâm Đồng phản ánh, UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng không phép tại Khu du lịch “Vườn Thượng Uyển bay”…

Một góc khu du lịch không phép tại đường đèo Mimosa

Nội dung quyết định này nêu rõ, giao Văn phòng HĐND - UBND TP Đà Lạt; Công an TP Đà Lạt; Phòng Quản lý đô thị cùng các phòng, ban, đơn vị chức năng liên quan phối hợp với UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Vũ Thị Ái (SN 1976, trú tại Phường 8, TP Đà Lạt), chủ các công trình vi phạm tại thửa đất 43 - 44, tờ bản đồ E118-II, đường Mimosa (Phường 10, TP Đà Lạt). Thời gian thực hiện tháo dỡ các công trình sai phạm trong 2 ngày (7 và 8/4/2020).

Theo đó, UBND TP Đà Lạt còn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện về y tế, con người, phương tiện để tham gia việc cưỡng chế; thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ; có biện pháp, kế hoạch dự trù đối với các tình huống xảy ra ngoài kế hoạch. Giao Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, rà soát, phối hợp, hướng dẫn UBND Phường 10 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với công trình trên; có kế hoạch, biện pháp thi công tháo dỡ đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cưỡng chế. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xây dựng các biện pháp thực hiện cưỡng chế, phá dỡ…; có trách nhiệm tổ chức phúc tra; tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Trước đó, tại Báo cáo số 312/BC-SXD ngày 27/2/2020 của Sở Xây dựng Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh đã nêu: Cá nhân bà Vũ Thị Ái đã tự ý thi công, cải tạo các hạng mục công trình tại khu đất trên mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là đã vi phạm các qui định của pháp luật về xây dựng. Hành vi này đã được UBND Phường 10, UBND TP Đà Lạt xử lý, xử phạt theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay bà Ái chỉ mới chấp hành một phần các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền ban hành là nộp phạt bằng tiền, nhưng chưa chấp hành việc khắc phục hậu quả tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định.

Công trình buộc tháo dỡ toàn bộ

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại thời điểm kiểm tra, Hợp tác xã Du lịch Canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng (gọi tắt là HTX Xuân Ái Hùng), đã đưa điểm du lịch canh nông “Vườn Thượng Uyển bay” vào kinh doanh hoạt động du lịch, bán vé cho khách tham quan, chụp ảnh; kinh doanh ăn uống, giải khát nhưng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ pháp lý chứng minh việc đưa dự án vào hoạt động kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định (chưa có giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; quyết định công nhận mô hình điểm du lịch canh nông đạt chuẩn…).

Ngoài ra, việc HTX Xuân Ái Hùng sử dụng các công trình do bà Vũ Thị Ái tự tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng đã được UBND TP Đà Lạt ban hành các quyết định xử lý nhưng chưa chấp hành xong là chưa đúng qui định của pháp luật. Không chỉ vậy, căn cứ Khoản 2, Điều 15 Luật Du lịch năm 2017, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại điểm du lịch, thì các hạng mục công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng chưa đảm bảo an toàn cho khách du lịch (do có kết cấu tạm và chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định về kiến trúc, kết cấu công trình). Sở Xây dựng kết luận, điểm du lịch canh nông “Vườn Thượng Uyển bay” chưa đủ điều kiện để tổ chức hoạt động kinh doanh; chưa đủ điều kiện để bán vé tham quan và tổ chức các dịch vụ liên quan đến du lịch.

Cũng từ kết quả kiểm tra, xác minh trên, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP Đà Lạt, kiểm tra, rà soát, đôn đốc bà Vũ Thị Ái chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt hành chính về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch canh nông “Vườn Thượng Uyển bay” của HTX Xuân Ái Hùng, tiến hành xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu HTX Xuân Ái Hùng chấp hành nghiêm Quyết định 09 của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 2/1/2020, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư điểm du lịch canh nông “Vườn Thượng Uyển bay”, với yêu cầu: “Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, cảnh quan, lao động, phòng chống cháy, nổ và quy định của pháp luật có liên quan”.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, cảnh quan, lao động, phòng chống cháy, nổ cũng như các quy định pháp luật liên quan, yêu cầu nhà đầu tư ngừng ngay việc kinh doanh, bán vé tham quan; Không tổ chức các dịch vụ liên quan đến du lịch cho đến khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo luật định.

Liên quan vụ việc, như Báo Lâm Đồng đã có loạt bài phản ánh, từ tháng 4/2019, sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 1,7 ha đất nông nghiệp nằm trong diện quy hoạch đất rừng phòng hộ tại khu vực đường đèo Mimosa (mặt tiền QL20, đoạn qua Sở Lăng, Phường 10, TP Đà Lạt), bà Ái đăng ký thành lập HTX Xuân Ái Hùng do bà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX. Tiếp đó, bà Ái trình đề án xin xây dựng Khu du lịch canh nông “Vườn Thượng Uyển bay”, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, HTX Xuân Ái Hùng đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho xây dựng hàng loạt hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng trên khu đất rồi đưa vào hoạt động kinh doanh thu phí trái phép.

Việc làm trái luật của bà Vũ Thị Ái và HTX Xuân Ái Hùng tại khu đất trên diễn ra trong suốt thời gian dài, dù các cơ quan chức năng của TP Đà Lạt đã nắm bắt, xử lý nhưng thiếu cương quyết, buông lỏng công tác quản lý để hình thành nên khu du lịch “chui” tại ngay cửa ngõ vào thành phố hoa Đà Lạt, khiến dự luận bất bình.

THỤY TRANG