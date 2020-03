VỤ "HÔ BIẾN" ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH KHU DU LỊCH TRÁI LUẬT

Liên quan vụ “hô biến” đất nông nghiệp thành khu du lịch trái luật (Báo Lâm Đồng đã thông tin), ngày 10/3, UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), cho biết vừa có văn bản đề xuất UBND TP Đà Lạt thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với Hợp tác xã Du lịch Canh nông Tổng hợp Xuân Ái Hùng để thực hiện công tác cưỡng chế…

Các hạng mục không phép, gồm bãi đậu xe, hàng rào, quán cà phê, phòng bán vé vi phạm khoảng lùi của QL20.

Theo đó, lý do đề xuất vì đến thời điểm ngày 6/3/2020, Hợp tác xã Du lịch Canh nông Tổng hợp Xuân Ái Hùng (gọi tắt là HTX Xuân Ái Hùng) vẫn chưa chấp hành Quyết định 662/QĐ-CCXP ngày 20/2/2020 của UBND TP Đà Lạt về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 6064/XPVPHC ngày 10/12/2019 của UBND TP Đà Lạt.

Ngoài ra, HTX Xuân Ái Hùng còn lấy lí do được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX (GCNĐKHTX), tiếp tục mở cửa đón khách tham quan, kinh doanh các dịch vụ kèm theo, gây khó cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách trong thời gian thực hiện cưỡng chế, khắc phục tháo dỡ các công trình không phép tại các thửa đất 43, 44, 45 thuộc tờ bản đồ E118-II, mặt tiền QL20, đoạn qua đường đèo Mimosa (Phường 10, TP Đà Lạt).

Vụ việc vào ngày 12/2, trong quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh của HTX Xuân Ái Hùng do bà Vũ Thị Ái (SN 1976, trú tại Phường 8, TP Đà Lạt) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, lực lượng chức năng của phường đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi phát hành vé tham quan cơ sở du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” (số 28A Khe Sanh, Phường 10, TP Đà Lạt; vị trí, tên gọi địa danh này là của HTX tự đăng ký - PV) mà không đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hành vi kinh doanh mặt hàng cà phê, nước giải khát mà không có trong danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký của HTX.

Tiếp đó, ngày 14/2, UBND Phường 10 đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng về những hành vi trên đối với HTX Xuân Ái Hùng. Đến ngày 4/3, qua phúc tra việc chấp hành các quyết định của UBND TP Đà Lạt và UBND Phường 10 đối với cơ sở HTX Xuân Ái Hùng, bà Vũ Thị Ái - người đại diện pháp luật của HTX Xuân Ái Hùng đã trình các chứng từ nộp phạt và GCNĐKHTX thay đổi lần 3 với các ngành nghề ngoài trồng trọt, nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ canh nông; cơ sở lưu trú còn bổ sung thêm dịch vụ ăn uống; cà phê, giải khát.

Cùng thời gian này, HTX Xuân Ái Hùng đã trình hồ sơ đề nghị mua hóa đơn và có thông báo việc phát hành thẻ từ tham quan khu điểm du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” gửi Chi cục Thuế Đà Lạt - Lạc Dương. Mặc dù HTX đang bị xử lý vi phạm hành chính, chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tháo dỡ các công trình không phép tại điểm du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” theo các quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND TP Đà Lạt; chưa có giấy phép kinh doanh, nhưng cơ quan thuế vẫn cấp sổ mua hóa đơn cùng mã số thuế cho HTX Xuân Ái Hùng.

Các hạng mục công trình không phép tại khu điểm du lịch

Không chỉ vậy, trước đó, ngày 19/12/2019, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an Lâm Đồng còn có biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở lưu trú (không phép - PV) qui mô 28 phòng của HTX Xuân Ái Hùng tại địa chỉ trên. Nội dung biên bản này kết luận: Cơ sở lưu trú du lịch của HTX Xuân Ái Hùng, địa chỉ tại 28A đường Khe Sanh (Phường 10, TP Đà Lạt) đảm bảo điều kiện về PCCC để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 16/1/2020, trên cơ sở GCNĐKHTX của UBND TP Đà Lạt (thực tế GCNĐKHTX do Phòng Tài chính - Kế hoạch, đơn vị trực thuộc UBND TP Đà Lạt cấp - PV) cấp ngày 16/9/2019, Công an TP Đà Lạt đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú cho HTX Xuân Ái Hùng.

Chính những “giấy phép” của các cơ quan hữu quan đã cấp cho HTX Xuân Ái Hùng “chưa đúng quy trình” này đã gây khó cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Vì vậy, UBND Phường 10 đề xuất UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thu hồi GCNĐKHTX số 420107000071 đăng ký thay đổi lần III, ngày 20/2/2020 và đình chỉ hoạt động kinh doanh của HTX Xuân Ái Hùng tại khu điểm du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” để đảm bảo thực hiện nghiêm Quyết định số 662 của UBND TP Đà Lạt.

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/3, UBND TP Đà Lạt cũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc xây dựng, xử lý công trình vi phạm tại điểm du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” như thông tin báo chí đã nêu. Nội dung báo cáo của UBND TP Đà Lạt xác nhận, qua kiểm tra thực tế, trước thời điểm ban hành Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 2/1/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm du lịch Canh nông “Vườn Thượng Uyển bay”, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng khi không có giấy phép xây dựng của cơ quan chức năng cấp… Việc triển khai xây dựng, “cải tạo” các hạng mục công trình của chủ đầu tư trước đây là bà Vũ Thị Ái đã được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý với 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (thực tế từ tháng 4/2019 đến ngày 14/2/2020, liên quan đến các thửa đất trên đã có tới 7 quyết định xử phạt hành chính của UBND TP Đà Lạt và UBND Phường 10 về các hành vi san gạt đất; xây hàng rào, cổng ngõ trái phép; khai thác tài nguyên nước ngầm (khoan giếng) và xây dựng các công trình không phép trên khu đất nông nghiệp nằm trong diện quy hoạch đất rừng phòng hộ cảnh quan tại khu vực trên - PV).

Cũng theo báo cáo của UBND TP Đà Lạt, đến nay chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt theo 3 quyết định của UBND TP với số tiền 45 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, ngày 20/2/2020, UBND TP Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 662/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng đối với bà Vũ Thị Ái, thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 20/2/2020).

Điều đáng nói, điểm du lịch “chui” trên nằm ở mặt tiền QL20, ngay cửa ngõ vào đô thị Đà Lạt, được chủ đầu tư thi công trong suốt thời gian dài rồi đưa vào hoạt động kinh doanh, thu phí trái luật. Sai phạm cũng được chủ đầu tư thừa nhận, các cơ quan liên quan không thể không có trách nhiệm.

THỤY TRANG