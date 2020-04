Gần 800 phần quà tiếp tục đến với người nghèo, người bán vé số

(LĐ online) - Sáng 12/4, Công ty TNHH YAMAHA Bảo Khang (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã tổ chức phát quà từ thiện cho các hộ nghèo, người bán vé số và người khuyết tật.

Công ty YAMAHA Bảo Khang phát tặng quà cho người nghèo tại Bảo Lộc

Theo anh Nguyễn Trí Bảo Khanh, Giám đốc Công ty Bảo Khang, bình thường các hộ nghèo, người bán vé số và người khuyết tật… là những hoàn cảnh yếu thế gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đại dịch Covid-19 càng khiến cuộc sống của bà con thêm khó khăn, vất vả hơn. Từ thực tế đó, anh Khanh đã quyết định bỏ chi phí và kêu gọi anh em, bạn bè đóng góp thêm để mua 6 tấn gạo và 600 thùng mì tôm phát tặng cho bà con. Để tránh tập trung đông người trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội phòng chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, anh Khanh đã in sẵn phiếu và liên hệ với chính quyền các địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc gửi tới người nghèo. Phiếu nhận quà ghi rõ địa điểm và ngày giờ để bà con chủ động đến nhận quà. Thời gian phát tặng quà tại Công ty Bảo Khang sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 12 đến ngày 15/4). Trung bình mỗi ngày, Công ty Bảo Khang và các mạnh thường quân sẽ trao tặng 150 phần quà (gồm 10 kg gạo và 1 thùng mì tôm/phần) cho bà con.

Trong sáng 12/4, tại Tổ dân phố 4 (Phường 2, TP Bảo Lộc), các mạnh thường quân phối hợp cùng chính quyền địa phương đã trao tặng 100 phần quà (5 kg gạo, 1 thùng mì tôm, đường và dầu ăn/phần) cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Người nghèo đến nhận quà tại Tổ dân phố 4 (Phường 2, TP Bảo Lộc)

Trước đó, vào ngày 11/4, Đoàn Thanh niên thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn phối hợp cùng mạnh thường quân đã trao tặng 75 phần quà cho hộ nghèo, người bán vé số và bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 10 gói mì tôm và 10 chiếc khẩu trang. Trong đó, gạo và mì tôm do mạnh thường quân đóng góp. Còn khẩu trang do Đoàn Thanh niên cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đạ M’ri phối hợp may tặng cho bà con.

HẢI ĐƯỜNG