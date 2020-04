Hàng trăm phần quà tiếp tục đến với người nghèo

(LĐ online) - Tặng quà giúp đỡ người nghèo đang là hành động đẹp được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn TP Bảo Lộc cùng chung tay thực hiện và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Ghi nhận cho thấy, hàng ngày đều có các điểm phát tặng quà từ thiện giúp hộ nghèo, người bán vé số, nhặt ve chai, người già neo đơn, người khuyết tật và lao động nghèo.

Hội Phụ nữ phường B’Lao và CLB YoGa tặng quà cho người nghèo

Sáng 11/4, tại số 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), với thông điệp “Ai cần đến lấy 1 phần”, nhà hàng Ẩm thực Ớt Xiêm Xanh đã trao tặng 350 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, người bán vé số, người già neo đơn và bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn và xì dầu trị giá khoảng 120 ngàn đồng/phần.

Còn tại phường B’Lao, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp cùng Câu lạc bộ YoGa Cho mọi người đã trao tặng 50 phần quà cho hộ nghèo, người khuyết tật và bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Tổ dân phố 13. Mỗi phần quà gồm 10 kg, dầu ăn, đường, mì tôm, hạt nêm trị giá khoảng 300 ngàn đồng/phần. Tại các điểm trao quà, lực lượng chức năng các địa phương và các nhà hảo tâm cùng phối hợp chặt chẽ hướng dẫn người dân đến nhận quà giữ đúng khoảng cách đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19.

Đoàn Thanh niên xã Lộc An (Bảo Lâm) và Hội Nông dân xã tặng 2.000 khẩu trang cho người dân

Trong sáng 11/4, tại xã Lộc An (huyện Bảo Lâm), Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Hội Nông dân xã đã tổ chức phát 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn miễn phí cho người dân tại chợ Lộc An, ngã 3 Lộc An đi Lộc Đức và thôn B’Đơr. Ngoài việc phát khẩu trang, các đoàn viên, thanh niên và hội viên nông dân còn tuyên tuyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

KHÁNH PHÚC