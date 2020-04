Người dân đổ về Đà Lạt nghỉ lễ, đèo Bảo Lộc kẹt cứng

(LĐ online) - Từ sáng 30/4, lưu lượng xe cộ trên Quốc lộ 20 đổ về Đà Lạt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đông đúc khiến giao thông tại nhiều vị trí ùn ứ, ách tắc cục bộ. Nhiều thời điểm, giao thông trên Quốc lộ 20 (theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt) qua các huyện Đạ Huoai, TP Bảo Lộc, Di Linh bị ách tắc nghiêm trọng, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 30/4, đèo Bảo Lộc đang bị ùn ứ, ách tắc trở lại, xe cộ kéo đuôi nhau nằm chờ nhiều km

Riêng tại đèo Bảo Lộc, xe cộ nối đuôi nhau di chuyển chậm với tốc độ từ 5 - 15 km/giờ. Đặc biệt, từ khoảng 14 giờ ngày 30/4, do nhiều tài xế xe ô tô cố tình vượt khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều. Dù lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Chốt đèo Bảo Lộc (Trạm Mađaguôi) và Công an huyện Đạ Huoai tiến hành phân luồng, điều tiết nhưng xe cộ vẫn di chuyển rất chậm, kéo dài đến cuối giờ chiều nay.

Dưới chân đèo Bảo Lộc, từ khoảng 11 giờ đến nay vẫn đang bị ùn ứ. Theo Công an thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai), ngoài lượng xe cộ từ TP Hồ Chí Minh đổ về Đà Lạt quá đông, thì do nhiều tài xế cho xe ra vào các quán ăn uống, trạm dừng chân khiến xe cô bị ùn ứ. Hiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi, Công an huyện Đạ Huoai và Công an thị trấn Đạ M’ri đang điều tiết giao thông; đồng thời, nhắc nhở các quán ăn uống, trạm dừng chân tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông không được cho xe trên vỉa hè…