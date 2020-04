Sẻ chia khó khăn với người nghèo xã Tà Nung

(LĐ online) - Sáng 11/4, UBND xã Tà Nung đã phối hợp với các mạnh thường quân đến từ TP Đà Lạt trao 40 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, bệnh tật trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm gạo, mì gói, dầu ăn cùng rau củ quả.

Đại diện UBND xã Tà Nung cùng các mạnh thường quân chia sẻ những phần quà đến người dân nghèo của xã

Trước đó, UBND xã Tà Nung cũng đã vận động các cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã chung tay đóng góp, sẻ chia khó khăn với những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Ngày 10/4, UBND xã và các đoàn thể đã đến tận nhà, trao 25 phần quà bao gồm gạo, khẩu trang và các loại nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn; đồng thời, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho người dân.

Chị Liêng Hót Hồng Thắm – Phó Chủ tịch UBND xã Tà Nung, cho biết: Phần lớn người dân tại địa phương là nông dân hoặc đi làm thuê cho các chủ vườn. Dịch bệnh Covid - 19 diễn ra đã khiến nhiều người bị mất việc làm, mất thu nhập, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Thế nên, chúng tôi chủ yếu vận động, hỗ trợ gạo cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Sáng nay, 5 tạ gạo đã được chuyển đến trụ sở UBND xã Tà Nung. Dự kiến, trong tuần tới, hơn 100 phần quà do các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ sẽ tiếp tục đến với người dân ở đây.

Tại buổi trao quà, cán bộ xã Tà Nung và các nhà hảo tâm đã hướng dẫn người dân giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch Covid - 19 cho các đối tượng nhận quà. Chị Quỳnh Như – Đại diện nhóm mạnh thường quân, chia sẻ: “Chúng tôi tranh thủ thời gian rảnh để kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay giúp người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn này và may mắn là được nhiều người góp sức, thậm chí sẵn sàng ủng hộ dù không quen biết. Hiểu rằng trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra, người đồng bào dân tộc thiểu số càng gặp nhiều thiếu thốn, thế nên trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có thể hỗ trợ nhiều thêm cho bà con”. Trước đó, nhóm của chị Quỳnh Như cũng đã trao hơn 100 phần quà cho người lao động khó khăn trên địa bàn Phường 2, Phường 6 của TP Đà Lạt, với mong muốn góp phần giúp người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian toàn xã hội phòng, chống dịch Covid - 19.

V. BÁU - V. QUỲNH