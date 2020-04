VỤ "HÔ BIẾN" ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH KHU DU LỊCH TRÁI LUẬT

Sử dụng thuật ngữ đánh tráo khái niệm, biến không thành có, biến sai thành đúng… là những khuất tất trong hồ sơ vụ việc khu điểm du lịch trái luật “Vườn Thượng Uyển bay” như Báo Lâm Đồng đã phản ánh, khiến dư luận không khỏi bất bình…

Khu nhà không phép với quy mô 18 phòng lưu trú kinh doanh du lịch của HTX Xuân Ái Hùng.

Có lẽ đến thời điểm này vẫn còn quá sớm để nói đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, cấp phép chưa đúng luật cho khu du lịch “chui” mang tên “Vườn Thượng Uyển bay” tại đường đèo Mimosa (QL 20B, đoạn qua Phường 10, TP Đà Lạt). Bởi các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành buộc chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tháo dỡ các công trình sai phạm tại đây. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: Tại sao một khu du lịch rộng hơn 1,7 ha, nằm ngay mặt tiền quốc lộ, với hàng loạt công trình xây dựng không phép vẫn có thể tồn tại một cách công nhiên và đưa vào hoạt động thu phí bất hợp pháp, không lẽ chính quyền không biết, hay biết mà không xử lý dứt điểm ?!.

Để tìm câu trả lời, chúng tôi lật lại hồ sơ vụ việc và phát hiện có quá nhiều điểm khuất tất liên quan đến Khu du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” trái luật trên. Chính sự chồng chéo của các văn bản dưới luật khiến chính quyền địa phương rơi vào tình thế lúng túng, gặp khó trong quá trình xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư.

Đầu tiên là sự xuất hiện đáng ngờ về địa chỉ công trình nhà ở tại khu đất nông nghiệp của Hợp tác xã (HTX) Du lịch Canh nông tổng hợp Xuân Ái Hùng (gọi tắt là HTX Xuân Ái Hùng), do bà Vũ Thị Ái (SN 1976, trú tại Phường 8, TP Đà Lạt), Chủ tịch HĐQT làm đại diện. Bà Ái đã thuê lại chính khu đất của mình để xây dựng Khu du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” trái với quy định luật pháp mà Báo Lâm Đồng đã phản ánh.

Cụ thể, trong hồ sơ pháp lý quản lý nhà nước; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cũng như nội dung đơn của chủ đầu tư, tất cả đều thể hiện khu đất trên thuộc các thửa 43, 44, 45, tờ bản đồ E118-II, tổ Sở Lăng, đường Mimosa, Phường 10, TP Đà Lạt. Vậy nhưng, trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (GCNĐKHTX) lần đầu ngày 16/9/2019, do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Đà Lạt cấp cho HTX Xuân Ái Hùng, ghi địa chỉ trụ sở chính của HTX Xuân Ái Hùng đặt tại 28A Khe Sanh (Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng). Từ một khu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, nằm trong diện quy hoạch đất rừng phòng hộ, không có bất cứ công trình xây dựng nào, bỗng dưng nay có địa chỉ 28A Khe Sanh là điều không phải ai cũng hiểu, trừ người trong cuộc.

Từ khu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm nằm trong diện quy hoạch đất rừng phòng hộ, bỗng dưng có địa chỉ nhà số 28A Khe Sanh.

Không chỉ vậy, sau khi cấp GCNĐKHTX với ngành nghề trồng trọt, nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ du lịch canh nông cho HTX Xuân Ái Hùng, ngày 20/1/2020, lúc này khu du lịch không phép trên đã đưa vào hoạt động kinh doanh thu phí trái luật (khai trương ngày 13/1/2020), Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Đà Lạt vẫn tiếp tục cấp đổi GCNĐKHTX lần 2 cho HTX Xuân Ái Hùng để bổ sung ngành nghề cơ sở lưu trú.

Đáng nói hơn, trước đó (ngày 17/1/2020), tại biên bản lấy ý kiến về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư Điểm du lịch canh nông “Vườn Thượng Uyển bay”, do Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì với đại diện của Văn phòng HĐND&UBND TP; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt và HTX Xuân Ái Hùng, vẫn tiếp tục ghi ý kiến các bên về hiện trạng: “Nhà kính hiện hữu trên diện tích dự án có diện tích khoảng 3.000 m2 đã có từ trước khi lập dự án đầu tư, có chức năng dùng để trồng rau, hoa. Do đó, cũng để phục vụ chính cho việc sản xuất nông nghiệp của HTX; nhà kính không phải thuộc công trình xây dựng kiên cố phải cấp giấy phép xây dựng. Trên cơ sở đó, các bên thống nhất kiến nghị UBND thành phố xem xét có ý kiến thống nhất cho tồn tại diện tích nhà kính hiện hữu trong dự án để tiếp tục hoạt động sản xuất”. Chưa kể, nội dung văn bản này còn kiến nghị UBND TP Đà Lạt xem xét, có ý kiến cho HTX Xuân Ái Hùng xây dựng thêm nhà để xe cho khách tham quan với diện tích 200 m2 là cần thiết, tránh tình trạng đậu xe không đúng quy định, gây mất an toàn giao thông tại khu vực.

Nội dung biên bản của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Đà Lạt đã mâu thuẫn với Quyết định xử phạt hành chính số 6064/QĐ-XPVPHC ngày 10/12/2019 của UBND TP Đà Lạt về việc xử phạt chủ đầu tư đã vi phạm hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại các thửa đất 43, 44, tờ bản đồ E118-II, quy mô công trình vi phạm gồm: 4 khối công trình riêng lẻ (số tầng 1 trệt), với tổng diện tích vi phạm 3.547 m2.

Không những vậy, trong văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 11/2019 về việc chủ trương đầu tư dự án “Vườn Thượng Uyển bay” của HTX Xuân Ái Hùng (lần 3) của Sở Xây dựng, nêu rất rõ: Thống nhất đề xuất của chủ đầu tư. Tuy nhiên, để phù hợp với cảnh quan định hướng phát triển không gian cho khu vực cửa ngõ thành phố được xác định là thành phố trong rừng - rừng trong thành phố (khu vực kết nối trục cảnh quan cây xanh Bắc - Nam, có địa hình tự nhiên, cảnh quan đẹp, đối diện với các khu du lịch thác Prenn, hồ Tuyền Lâm), đồng thời hiện nay UBND tỉnh đã có chủ trương ngưng thu hút đầu tư vào khu vực giữa hai đường đèo Mimosa và Prenn; vì vậy, đề nghị điều chỉnh mục tiêu của dự án là “Điểm du lịch canh nông”, mục tiêu chính là trồng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp để khách tham quan…, không bố trí các hạng mục công trình phục vụ chức năng nghỉ dưỡng, lưu trú.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng: “Khu đất thuộc vị trí (nằm trong diện quy hoạch - PV) rừng phòng hộ, do đó đề nghị không xây lắp các hạng mục nhà kính (nhà bạt), trồng cây nông nghiệp để đảm bảo cảnh quan chung khu vực”.

Liên quan vụ việc, dù Báo cáo kiểm tra số 312/BC-SXD ngày 27/2/2020 của Sở Xây dựng và Báo cáo số 1135/BC-UBND ngày 9/3/2020 của UBND TP Đà Lạt, báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh sai phạm tại khu điểm du lịch canh nông “Vườn Thượng Uyển bay” đều khẳng định: Kết quả kiểm tra, rà soát đến nay các hạng mục công trình xây dựng tại dự án này, chủ đầu tư là HTX Xuân Ái Hùng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Việc chủ đầu tư đưa khu điểm du lịch “Vườn Thượng Uyển bay” vào hoạt động kinh doanh du lịch nhưng cũng không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép…

Tuy nhiên, trên thực tế và kiểm tra chéo nội dung các văn bản liên quan cho thấy hai báo cáo trên có những điểm chưa rõ ràng. Nổi cộm là việc chủ đầu tư xây dựng các khối công trình không phép để sử dụng làm nhà vệ sinh; quán ăn, cà phê, giải khát; phòng bán vé; và đặc biệt là 28 phòng kinh doanh lưu trú du lịch. Việc này đã thể hiện trong Biên bản kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày 19/12/2019 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Lâm Đồng, kết luận cơ sở lưu trú của HTX Xuân Ái Hùng “đảm bảo điều kiện về PCCC để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, ngày 16/1/2020, Công an TP Đà Lạt cũng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú cho HTX Xuân Ái Hùng. Vậy nhưng, các báo cáo trên lại sử dụng thuật ngữ “cải tạo” thay cho “xây dựng”, với mục đích làm “Khu nhà ở, sinh hoạt và phòng làm việc”; “Khu nhà ở và vui chơi giải trí, kinh doanh ăn uống; trang trí tiểu cảnh, trưng bày nông sản” thay cho “cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch”.

Riêng việc HTX Xuân Ái Hùng tự ý lấn chiếm phần lộ giới QL 20B để xây dựng bãi đậu đỗ xe trái phép phục vụ mục đích kinh doanh cho Khu du lịch “Vườn Thượng Uyển bay”, gây ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực ai cũng thấy. Nhưng nội dung báo cáo UBND tỉnh chỉ thể hiện bãi đậu xe trên (diện tích 8 m x 116,7 m = 933,6 m2) vi phạm khoảng lùi là chưa thể hiện được mức độ vi phạm của chủ đầu tư.

Đã vậy, Báo cáo kiểm tra số 312/BC-SXD của Sở Xây dựng còn biến sai thành đúng khi nhận định: HTX Xuân Ái Hùng trong quá trình thực hiện dự án điểm du lịch canh nông “Vườn Thượng uyển bay” đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 2/1/2020. Đến nay, chỉ thực hiện được nội dung đảm bảo điều kiện về PCCC để hoạt động kinh doanh theo Biên bản kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày 19/12/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong khi, “giấy phép” này cấp cho 28 phòng lưu trú không phép của HTX Xuân Ái Hùng.

Báo cáo này cũng cho rằng các công trình không có giấy phép trên là do bà Vũ Thị Ái tự ý xây dựng, HTX Xuân Ái Hùng cải tạo đưa vào sử dụng không đúng mục đích. Thực chất, tại Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất (không số, chưa có công chứng chứng thực) do chủ đầu tư cung cấp, thể hiện việc bà Ái thuê lại chính khu đất của mình vào ngày 24/9/2019 để triển khai dự án. Như vậy, những công trình không phép trên (hầu hết xây dựng từ sau khoảng thời gian này - PV), không thể quy kết cho cá nhân bà Ái mà trách nhiệm phải thuộc HTX Xuân Ái Hùng.

Trong khi sự việc vẫn chưa kết thúc thì thiệt hại về kinh tế đối với chủ đầu tư đã rõ, nhưng trách nhiệm buông lỏng quản lý và sự mập mờ, khó hiểu trong từng văn bản thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý vụ việc sẽ là dấu hỏi lớn mà dư luận đang quan tâm đặt ra.

