XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Nước là một trong những nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Với hai khu công nghiệp Phú Hội và Lộc Sơn của tỉnh Lâm Đồng, việc cấp nước đầu vào - đầu ra là một trong những ưu tiên của tỉnh, nhằm đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp cũng như bảo vệ môi trường.

Nhà máy xử lý nước thải KCN Lộc Sơn

Anh Đinh Xuân Trường, cán bộ tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp (KCN) Lộc Sơn cho biết, nhà máy được xây dựng và đưa vào hoạt động đều đặn từ năm 2018. Hiện tại, nhà máy đã đấu nối hệ thống xử lý nước thải tập trung với 6 doanh nghiệp có lượng xả thải lớn như Công ty Cà phê ACOM, Công ty Tơ lụa Đông Lâm... Lưu lượng xử lý trung bình hiện đang là 180 m3/ngày đêm, cao điểm khoảng 250 m3/ngày đêm. Với công suất thiết kế xử lý 1.000 m3/ngày đêm, nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu xả thải của đa số doanh nghiệp trong KCN Lộc Sơn. Hiện tại, các dự án mới đang xây dựng, nhà máy xử lý nước thải đều đã xây dựng phương án, kế hoạch để chuẩn bị sẵn sàng đấu nối hệ thống nước thải ngay khi dự án đi vào hoạt động. Qua kiểm tra, giám sát của ngành tài nguyên môi trường, nước thải sau khi xử lý của nhà máy đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường, bảo đảm an toàn cho môi trường sông Đại Bình. Từ khi đưa vào hoạt động tới nay, nhà máy xử lý nước thải tại KCN Lộc Sơn vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả, chưa để xảy ra tình trạng nước xả thải không đạt chuẩn chảy ra ngoài môi trường.

Thông tin từ Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội cho biết, UBND huyện Đức Trọng đã quyết định hoàn nguyên bãi rác thải Đức Trọng tại thôn Pré, xã Phú Hội. UBND huyện cấp ngân sách 20 tỷ đồng để hoàn nguyên, trồng cây xanh, thay đổi bộ mặt bãi rác Pré. Được biết, bãi rác Pré nằm sát cạnh KCN Phú Hội, ảnh hưởng lớn tới môi trường và bộ mặt của KCN, việc hoàn nguyên bãi rác sẽ giúp môi trường của KCN Phú Hội sạch đẹp hơn.

Ông Lê Hải Ninh, Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội cho biết, với 45 dự án đang hoạt động tại hai KCN, nhu cầu nước sạch đầu vào và nước xả thải đầu ra là rất quan trọng với Công ty trong việc đảm bảo giữ an toàn cho môi trường. Hiện tại, nước sạch đầu vào cho hai KCN Lộc Sơn và Phú Hội đều được hai doanh nghiệp cung cấp với chất lượng rất tốt. Tại KCN Lộc Sơn, sau hàng chục năm hoạt động không có hệ thống nước thải tập trung, từ 2018 tới nay nhà máy xử lý nước thải đã đi vào hoạt động và đảm bảo xử lý hết nước thải tại các nhà máy có lượng xả thải lớn, dễ gây ảnh hưởng xấu cho môi trường. Còn một số doanh nghiệp chưa đấu nối, chủ yếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp sản xuất ngành nghề không phát sinh nước thải công nghiệp. Nhiều công ty chủ yếu đặt kho tại KCN, xuất - nhập hàng hóa chứ không sản xuất lớn, không phát sinh nước thải công nghiệp ra môi trường.

Với KCN Phú Hội, nước đầu vào đã có nhưng nhà máy xử lý nước thải tập trung chưa được xây dựng. Ông Lê Hải Ninh cho biết, Công ty vừa được cấp 70 tỷ đồng phục vụ việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung cho KCN Phú Hội. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 1,32 ha, công suất thiết kế xử lý 2.500 m3/ngày dêm, đảm bảo xử lý hết nhu cầu xả thải của các doanh nghiệp, dự án hoạt động trong KCN. Ông Ninh cho biết: “Hiện Công ty đang tích cực thực hiện giải tỏa phần việc đầu tiên là đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng, nhà máy xử lý nước thải sẽ nhanh chóng được xây dựng và đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu xả thải tập trung của doanh nghiệp, đảm bảo cho môi trường được an toàn khỏi các nguy cơ ô nhiễm từ nước thải”. Theo đúng kế hoạch, hai KCN Lộc Sơn và Phú Hội sẽ có cả nguồn nước đầu vào - đầu ra đảm bảo, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN an tâm sản xuất, vừa đảm bảo nước thải ra môi trường đạt chuẩn an toàn, giữ trong sạch cho những con sông và nguồn nước.

DIỆP QUỲNH