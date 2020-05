Bất an vì nạn đốn hạ cây trồng ở Di Linh

Thời gian qua, tình trạng kẻ xấu đốn hạ cây trồng (cà phê, sầu riêng) của người dân liên tục xảy ra trên địa bàn huyện Di Linh. Trong đó, xã Hòa Ninh chính là “điểm nóng” xảy ra các vụ đốn hạ cây trồng khiến người dân bức xúc, bất an, lo lắng.

565 cây cà phê của gia đình ông Trịnh Minh Tiến bị kẻ xấu cưa hạ nằm la liệt

Rơi nước mắt nhìn cây trồng bị đốn hạ

Những ngày đầu tháng 5/2020, chúng tôi tìm về xã Hòa Ninh (huyện Di Linh), địa phương được xem là “điểm nóng” của nạn chặt phá các loại cây trồng như cà phê, sầu riêng. Theo ghi nhận của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã Hòa Ninh đã xảy ra ít nhất 6 vụ đốn hạ, chặt phá cây trồng khiến người dân lo lắng, bức xúc.

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (47 tuổi, ngụ tại Thôn 15, xã Hòa Ninh) là hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất khi có đến hơn 120 cây sầu riêng đang cho trái vụ đầu tiên bị kẻ xấu đốn hạ và đẽo bạt gốc không thương tiếc. Theo ông Phạm, vào trưa ngày 7/4, sau khi tưới cà phê về thì ông nhận được tin báo từ hàng xóm về việc vườn sầu riêng của gia đình bị phá hoại. “Chạy vào vườn, nhìn cảnh tượng cả vườn sầu riêng bị đốn hạ nằm la liệt khắp vườn khiến chân tay tôi khuỵu lại, ruột gan nóng bừng vì xót của. Nhìn cảnh tượng cả vườn sầu riêng bị phá với 120 cây sầu riêng 5 năm tuổi bị đốn hạ, cưa và đẽo bạt ngang mắt ghép làm tôi không cầm được nước mắt. Bao nhiêu năm đầu tư, chăm sóc tiền của, công sức đổ dồn vào vườn sầu riêng không thể đo đếm được. Từ lúc vườn sầu riêng bị kẻ xấu đốn hạ đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua, thế nhưng cứ mỗi lần ra vườn là vợ chồng tôi xót xa, tiếc của ứa cả nước mắt. Giờ đang định đầu tư trồng lại, nhưng chưa tìm ra thủ phạm, sợ lại bị phá nên gia đình tôi chưa dám tiến hành” - ông Phạm uất ức.

Tương tự, gia đình ông Vũ Xuân Hải (37 tuổi, ngụ tại Thôn 7, xã Hòa Ninh), từ năm 2015 đến nay, gia đình ông có 3 vườn cà phê bị kẻ xấu chặt phá, đốn hạ đến 8 lần. Mỗi lần vườn cà phê của gia đình ông bị kẻ nhẫn tâm phá hoại từ 40 - 90 cây cà phê. Mới đây nhất là vào ngày 30/4/2020, ông Hải phát hiện 111 cây cà phê bị kẻ xấu đốn hạ. Ông Vũ Xuân Hải bức xúc: “Trong 5 năm qua, gia đình tôi bị kẻ xấu chặt hạ vườn cà phê tới 8 lần, thiệt hại là không thể đo đếm được. Lần nào cũng vậy, gia đình tôi đều trình báo vụ việc tới chính quyền địa phương và cơ quan công an, nhưng đến nay vẫn chưa có vụ việc nào tìm ra thủ phạm khiến chúng tôi rất lo lắng, bất an. Mong rằng lần này, công an sẽ vào cuộc điều tra tìm ra thủ phạm để gia đình tôi yên tâm đầu tư làm ăn, phát triển kinh tế gia đình”.

Ngoài gia đình ông Phạm và ông Hải, thì tại xã Hòa Ninh còn nhiều hộ dân khác tại Thôn 3 bị kẻ xấu chặt phá vườn cà phê, nhưng mức độ thiệt hại nhỏ hơn từ 10 đến 40 cây/vườn. Theo ông Vũ Thế Quyết, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, sau khi nắm được các vụ việc chặt phá cây trồng, địa phương đều cử lực lượng đến lập biên bản và báo cáo Công an huyện vào cuộc truy tìm thủ phạm. “Qua xác minh của chính quyền và cơ quan chức năng, thì các vườn cà phê, sầu riêng của người dân không có sự tranh chấp về đất đai. Từ những vụ việc đã xảy ra đang khiến người dân địa phương cảm thấy lo lắng, bất an. Ở góc độ địa phương, chúng tôi mong muốn cơ quan công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm các vụ chặt phá cây trồng để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình” - ông Quyết nhấn mạnh.

Lập chuyên án đấu tranh

Ngoài Hòa Ninh, thì tình trạng chặt phá cây trồng còn diễn ra tại xã Hòa Nam. Cụ thể, vào ngày 20/2, ông Trịnh Minh Tiến (45 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) phát hiện vườn cà phê hơn 6 sào của gia đình tại Thôn 13, xã Hòa Nam (huyện Di Linh) bị cưa hạ nằm la liệt. Ngay sau đó, vụ việc được ông Tiến trình báo tới Công an xã Hòa Nam. Qua khám nghiệm hiện trường, vườn cà phê của gia đình ông Tiến có tổng cộng 565 cây cà phê bị kẻ xấu cưa hạ sát gốc. Thông tin vụ việc nhanh chóng được trình báo tới Công an huyện Di Linh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo Công an huyện Di Linh, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 3 vụ việc liên quan đến cây trồng của người dân bị kẻ xấu chặt hạ. Trong đó, 2 vụ xảy ra tại xã Hòa Ninh và 1 vụ xảy ra tại xã Hòa Nam. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, các vụ phá hoại cây trồng đều xảy ra vào ban đêm và khi người dân phát hiện thì các nghi phạm đã “cao chạy xa bay”. Các vụ việc đã và đang gây bức xúc, bất an trong dư luận quần chúng nhân dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, Công an huyện Di Linh đã lập chuyên án và chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an và chính quyền các địa phương vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Theo Trung tá Võ Khánh Vân - Phó Trưởng Công an huyện Di Linh, hiện tại tất cả các vụ phá hoại cây trồng của người dân đã được đơn vị lập chuyên án đấu tranh và giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì điều tra. “Cả 3 vụ chặt phá cây trồng của người dân đều thể hiện rõ hành vi hủy hoại tài sản. Trong đó, vụ dùng cưa máy đốn hạ 565 cây cà phê đang cho thu hoạch của ông Trịnh Minh Tiến (Thôn 13, xã Hòa Nam) cơ bản đã được đơn vị tìm ra thủ phạm và triệu tập lên làm việc. Hiện, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để trưng cầu định giá thiệt hại tài sản, từ đó có căn cứ xử lý trong thời gian tới. Còn 2 vụ mới đây nhất như 111 cây cà phê của gia đình ông Vũ Xuân Hải (Thôn 7, xã Hòa Ninh) và hơn 120 cây sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Phạm (Thôn 15, xã Hòa Ninh) bị đốn hạ, Công an huyện đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tập trung điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Để các vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ, cơ quan công an khuyến khích người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an có trách nhiệm giữ bí mật và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những người cung cấp các thông tin liên quan đến các vụ việc” - Trung tá Võ Khánh Vân nhấn mạnh.

